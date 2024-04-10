В то же время на Харьковщине и других приграничных с Россией областях украинские силы активно строят фортификационные сооружения. Военный эксперт Владислав Селезнев сказал 24 Каналу, что прежде всего не нужно поддаваться паническим настроениям относительно потенциального наступления противника.

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Враг несет серьезные потери

Россияне пока не имеют соответствующего ресурса, чтобы осуществлять масштабные наступательные операции.

Для того чтобы оккупировать Авдеевку, враг сосредоточил возле нее 120-тысячное войско, боевые действия там бушевали более трех месяцев. Однако Харьков значительно больший город, чем Авдеевка, поэтому враг не сможет в короткий срок собрать гораздо более многочисленное войско для того, чтобы реализовать эту миссию,

– подчеркнул военный эксперт.

К тому же украинское войско реализует проведение стратегической обороны, которая предусматривает создание мощных инженерных фортификаций, в частности на Харьковском направлении.

Первая линия обороны проходит примерно в 10 километрах от государственной границы, поэтому, по его мнению, легкой прогулки у вражеской армии на этот раз точно не будет, как в феврале 2022 года.

"Мы противостоим вражескому войску, используя даже те ограниченные ресурсы, которые предоставляют ВСУ предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса, а также наши некоторые европейские партнеры. Кроме того, враг несет серьезные потери, поэтому он может мечтать о наступлении, но не сможет реализовать свои мечты в практической плоскости", – заметил Селезнев.

Нам нужно делать свое дело

В то же время исключать возможность проведения врагом наступления нельзя. Последние 4 – 5 дней он, по словам военного эксперта, активизировался на Купянском направлении. Сейчас там идут мощные бои. Также россияне не прекращают попыток в корне изменить ситуацию на нескольких направлениях: в районе Часового Яра, вблизи Авдеевки, на юге Запорожской области.

Что происходит вблизи Авдеевки и Часового Яра: смотрите на карте

У россиян есть успехи тактического уровня, однако платят они за это большую цену, теряя ежесуточно большое количество личного состава и техники.

Стоит понимать, что ключевая компонента, которая позволяет украинским силам удерживать хотя бы паритет на поле боя, имеет две составляющие:

линии инженерных фортификаций;

ресурсы от партнеров.

Обратите внимание! Поставки ресурсов украинской армии, по словам Селезнева, трудно прогнозировать. Это касается инициативы президента Чехии Петра Павла по предоставлению Украине более 800 тысяч боеприпасов, а также процесса выделения США военно-технической поддержки на сумму 61 миллиард долларов.

"Враг, действительно, не прекращает агрессивных попыток атаковать нашу территорию. Президент говорит, что новая масштабная наступательная кампания России может состояться в конце мая – начале лета. А нам нужно делать свое дело: создавать мощные фортификации, работать над тем, чтобы украинское войско имело достаточное количество ресурсов для превращения в пепел всех мечтаний врага продвинуться вперед", – подчеркнул Владислав Селезнев.

Ситуация на фронте: кратко