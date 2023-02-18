Пока ждем танков: какое оружие поможет ВСУ сдержать наступление России

В Германии сообщили, что танки Leopard 2 прибудут в Украину не раньше конца марта. Впрочем, танки не являются неотложной потребностью для Вооруженных Сил Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, для Украины, безусловно, очень важно получить танки.

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Однако сейчас украинским военным нужно сдержать наступление россиян. А для этого ВСУ крайне необходимы артиллерийские системы и боеприпасы.

"Именно артиллерия наносит основное огневое поражение на фронте. Танки важны при контрнаступлении, когда они непосредственно поддерживают действия пехоты. А уничтожают вражескую технику и самих врагов, прежде всего, артиллерией", – объяснил Нарожный.

Артиллерийские системы от Запада

Западные партнеры предоставляют Украине большое количество артиллерийского вооружения.

Украина получит 30 САУ AS-90, то есть 2 дивизиона. По словам Нарожного, AS-90 – очень мощная британская система примерно такого формата, как немецкая PzH 2000.

К нам едут шведские Archer – это сверхсовременные системы на колесной базе. Военный эксперт отметил, что единственный недостаток этих установок – они никогда не были в бою.

Дания передала Киеву все свои самоходные гаубицы CAESAR, сделанные во Франции. Нарожный добавил, что во Франции уже даже сказали, что развернули производство таких установок и будут "печь их, как горячие пирожки", и передавать Украине.

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Возможности западной артиллерии

И самое главное, по словам военного эксперта, что союзники предоставляют ВСУ огромное количество артиллерийских боеприпасов.

Когда к нам приедут эти десятки тысяч артиллерийских снарядов вместе с системами, мы сможем на расстоянии 20 – 40 километров уничтожать врага без огневого контакта, так как сейчас это происходит в Бахмуте.

– сказал Нарожный.

Он добавил, что на данном этапе боевых действий именно артиллерия для Украины важнее танков Leopard.

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