Не в Киеве: где находились чиновники в начале войны в Украине
- В начале войны чиновники эвакуировались в Ивано-Франковск из-за обострения ситуации в Киеве.
- Во Франковске состоялись первые переговоры с США о поставках оружия и санкциях против России.
В начале полномасштабной войны группа чиновников эвакуировалась в Ивано-Франковск. Это произошло на фоне обострения ситуации с безопасностью в Киеве.
Об этом сообщил экс-министр украинского МИД Дмитрий Кулеба в разговоре с КУРСом, вспоминая события начала большой войны.
Смотрите также Российская экономика – это танк, в котором заканчивается солярка
Где находилось правительство в начале войны в Украине?
Во время обострения ситуации в Киеве Кулеба приехал в Ивано-Франковск, чтобы встретиться с коллегами, которые эвакуировались из столицы. По его словам, группой руководил один из вице-премьеров.
Экс-министр отметил, то в тот момент было трудно предсказать развитие событий в Киеве, поэтому в случае негативного сценария правительство должно было оставаться на Франковщине.
По словам Кулебы, часть чиновников в Ивано-Франковске работала в режиме онлайн, проводя заседания вместе с коллегами, которые остались в Киеве. В то же время сам дипломат планировал вернуться в столицу, однако из-за угрозы безопасности ему не позволили это сделать.
Впоследствии министр МИД вместе с командой переехал во Львов, где уже находились эвакуированные иностранные посольства и куда прибывали партнеры из-за рубежа.
В Киев дипломат вернулся примерно через месяц, а еще через несколько недель – и остальные чиновники, которые работали во Франковске.
Кулеба отметил, что именно в Ивано – Франковске состоялся первый полноценный разговор по защищенному каналу между министрами иностранных дел Украины и США.
Именно во Франковске начались переговоры между украинским и американским министром о поставках Украине оружия и применения санкций против России,
– подчеркнул Кулеба.
Где находился в начале войны президент Владимир Зеленский?
В первые дни полномасштабного вторжения российские пропагандистские СМИ пытались распространить фейк, что Зеленский якобы сбежал из страны, поэтому стоит и украинцам сложить оружие.
Впрочем уже 26 февраля президент записал видео прямо перед зданием Офиса Президента, подчеркнув, что он на месте и остался в Украине несмотря на предупреждение о больших рисках.
К слову, США и Великобритания предлагали Зеленскому эвакуацию, поскольку оставаться в Украине было крайне опасно. Впрочем таким предложением он не воспользовался.