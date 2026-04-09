Не в Киеве: где находились чиновники в начале войны в Украине

В начале полномасштабной войны группа чиновников эвакуировалась в Ивано-Франковск. Это произошло на фоне обострения ситуации с безопасностью в Киеве.

Об этом сообщил экс-министр украинского МИД Дмитрий Кулеба в разговоре с КУРСом, вспоминая события начала большой войны.

Где находилось правительство в начале войны в Украине?

Во время обострения ситуации в Киеве Кулеба приехал в Ивано-Франковск, чтобы встретиться с коллегами, которые эвакуировались из столицы. По его словам, группой руководил один из вице-премьеров.

Экс-министр отметил, то в тот момент было трудно предсказать развитие событий в Киеве, поэтому в случае негативного сценария правительство должно было оставаться на Франковщине.

По словам Кулебы, часть чиновников в Ивано-Франковске работала в режиме онлайн, проводя заседания вместе с коллегами, которые остались в Киеве. В то же время сам дипломат планировал вернуться в столицу, однако из-за угрозы безопасности ему не позволили это сделать.

Впоследствии министр МИД вместе с командой переехал во Львов, где уже находились эвакуированные иностранные посольства и куда прибывали партнеры из-за рубежа.

В Киев дипломат вернулся примерно через месяц, а еще через несколько недель – и остальные чиновники, которые работали во Франковске.

Кулеба отметил, что именно в Ивано – Франковске состоялся первый полноценный разговор по защищенному каналу между министрами иностранных дел Украины и США.

Именно во Франковске начались переговоры между украинским и американским министром о поставках Украине оружия и применения санкций против России,

– подчеркнул Кулеба.

Где находился в начале войны президент Владимир Зеленский?