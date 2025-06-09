Россия заговорила о создании "буферной зоны" на Днепропетровщине: как отреагировали в ЦПД

Российское минобороны заявило о наступлении так называемой группировки "Центр" по территории Днепропетровской области. Это якобы происходит в рамках создания "буферной зоны" в Украине.

Соответствующее заявление в понедельник, 9 мая, сделал пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Ситуацию также прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

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Какая ситуация на Днепропетровщине

По словам представителя Кремля, российское наступление в Днепропетровской области ведется, в частности, для создания обещанной Владимиром Путиным "буферной зоны" в Украине, якобы необходимой для защиты границ России.

По состоянию на утро 9 июня вся информация от россиян, включая заявления Пескова об их наступлении на Днепропетровщине, не соответствует действительности,

– отметил Коваленко.

Напомним, накануне в комментарии 24 Каналу представитель Генерального штаба ВСУ, майор Андрей Ковалев опроверг российский тезис о наступлении на Днепропетровщину. "Эта информация не соответствует действительности. Бои продолжаются в Донецкой области. А приведенный текст – российская дезинформация", – отметил он.

В Институте изучения войны также отреагировали – аналитики не обнаружили геолокационных доказательств продвижений оккупантов вблизи границы Днепропетровской области.