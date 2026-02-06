Какой город в ближайшее время попытаются захватить россияне: военный эксперт раскрыл планы Кремля

Российская армия в последние недели активнее перегруппировывается в Донецкой области, что порождает версии об изменении главной цели наступления. Аналитики и военные обращают внимание на направления, где враг пытается создать условия для дальнейшего продвижения.

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире 24 Канала объяснил, что эти действия не являются внезапным изменением планов Кремля. Он очертил, какой город для россиян является ключевым в ближайшей перспективе и почему именно это направление остается стратегическим.

Целью россиян остается Константиновка

Разговоры об изменении целей российской армии являются ложными. Кремль не отказывался от своего замысла еще с весны 2022 года, а нынешние действия лишь вписываются в давно выстроенную логику наступления.

Обратите внимание! Константиновка остается ключевым опорным пунктом на пути к Краматорску и Славянска, однако город является уязвимым из-за недостатка сил и сложных погодных условий. По оценкам западных аналитиков, туман и дождь временно снижают эффективность украинских беспилотников, что может дать россиянам возможность давления с юго-западного направления, в частности в районе Ильиновки, Степановки и Берестка.

Речь идет не о захвате отдельных городов ради символических результатов, а об установлении контроля над ключевой транспортной артерией.

Задачей российской армии является взятие под контроль трассы, которая идет через Бахмут, Константиновку и Покровск,

– объяснил Грабский.

Именно Константиновка сейчас является критически важным звеном, потому что другие города на этой оси уже частично разрушены или находятся под постоянным давлением. Именно оборона этого города, по его словам, дает украинским силам время и пространство для маневра.

До тех пор, пока Константиновка держится, о серьезной угрозе для славянско-краматорской агломерации речь не идет,

– подчеркнул эксперт.

Грабский добавил, что противник рассматривает город не как руину, а как потенциальную базу для дальнейших действий. Именно поэтому россияне пытаются действовать не лобовыми атаками, а через обходы и попытки окружения, сохраняя инфраструктуру для собственных логистических нужд.

Как россияне будут пытаться взять город и почему им нужна инфраструктура?

На этом направлении Россия делала ставку не на прямой штурм, а на обход и постепенное сжатие кольца вокруг Константиновки.

Город расположен в низине, а господствующие высоты вокруг создают условия для давления с флангов и попыток перерезать подходы. Именно поэтому противник будет концентрировать усилия на том, чтобы заставить украинские подразделения отойти, а не заходить в лоб и уничтожать квартал за кварталом.

Они не пытаются сверхактивно действовать в лобовых атаках, пытаясь обойти Константиновку,

– объяснил Грабский.

Он отметил, что оккупантам не нужны руины ради картинки. Им важно использовать город как узел для накопления ресурса. Именно инфраструктура, по словам эксперта, делает Константиновку важной для дальнейшего наступления и маневра силами в направлении славянско-краматорской агломерации.

Им не нужны кучи щебня. Им нужна инфраструктура, где можно спрятаться и разместить боеприпасы,

– подчеркнул он.

Грабский добавил, что Украина уже применяла противодействие такой логике, когда уничтожали укрытия, которые противник мог бы использовать после продвижения. Он пояснил, что инженерные работы, которые делают невозможным размещение оккупантов в подвальных помещениях, заставляют врага получать "лунный пейзаж", где сложнее закрепиться. Это, по его словам, снижает темп наступления и увеличивает потери противника.

