Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что Украина пока не имеет достаточно ресурсов, чтобы освободить оккупированные территории. Об этом в свое время даже говорил президент Владимир Зеленский. Поэтому сейчас нужно сосредоточиться на другой задаче.

Как приемлемо закончить войну в Украине?

По словам Фесенко, реальный путь завершить войну в Украине – дойти до прекращения огня на нынешней линии фронта. Если же на переговорах будут обсуждать все требования России, то не стоит ожидать серьезного прогресса.

Также, чтобы прекратить боевые действия, линия фронта должна быть более-менее постоянной. Именно сейчас над этим работает Минобороны. Новый глава Михаил Федоров уже говорил о цели – уничтожать 50 тысяч оккупантов каждый месяц.

Сейчас новый глава Минобороны, глава Офиса Президента работают над разработкой новой стратегии войны, чтобы сделать акцент на активной обороне, чтобы стабилизировать линию фронта. Россия начнет переговоры о прекращении войны, если линия фронта будет стабильной. Похоже было во время Корейской войны 1950 – 1953 годов, где 2 года продолжались переговоры, а линия фронта была стабильной. Тогда же договорились о прекращении огня. Мирного договора там до сих пор нет,

– отметил Фесенко.

Политолог назвал два фактора, которые заставят Россию пойти на прекращение огня. Первый – стабилизация линии фронта. Второй – работа украинских дипломатов с США и европейскими странами, чтобы они давили на Россию.

Интересно, что эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко призвал не ожидать значительного прогресса от переговоров в Абу-Даби. Россия не демонстрирует намерений идти на компромиссы.

