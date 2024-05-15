Силы обороны частично вытеснили россиян из Волчанска, – Генштаб

Силы обороны частично вытеснили российских захватчиков из Волчанска. Сейчас продолжаются бои в окрестностях города.

В Генштабе сообщили, что по состоянию на обед 15 мая продолжаются оборонительные действия в северных и северо-западных окрестностях Волчанска.

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ВСУ частично вытеснили оккупантов из Волчанска

Враг пытался продвинуться в Волчанске, однако защитники отбились. Более того, Силы обороны частично вытеснили оккупантов из города.

Силы обороны отбили наступательные действия российских оккупантов в районе Волчанска, частично вытеснили вражеские силы из населенного пункта, продолжаются оборонительные действия в северных и северо-западных окрестностях,

– сообщил Генштаб.

Ситуация в городе очень динамичная. Утром сообщалось, что враг осуществляет перегруппировку.

Пока оккупанты пытались закрепиться на позициях, украинские подразделения наносили огневого поражения по группировкам врага и его артиллерийских средствах, чтобы не допустить накопления россиян северной части города.

Кроме того, защитники тщательно прочесывают городскую застройку для выявления сосредоточения оккупантов и их возможных мест оборудования вражеских позиций.

Какая ситуация в целом на Харьковском направлении