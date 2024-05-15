Силы обороны частично вытеснили россиян из Волчанска, – Генштаб
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны частично вытеснили российских захватчиков из Волчанска. Сейчас продолжаются бои в окрестностях города.
В Генштабе сообщили, что по состоянию на обед 15 мая продолжаются оборонительные действия в северных и северо-западных окрестностях Волчанска.
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ВСУ частично вытеснили оккупантов из Волчанска
Враг пытался продвинуться в Волчанске, однако защитники отбились. Более того, Силы обороны частично вытеснили оккупантов из города.
Силы обороны отбили наступательные действия российских оккупантов в районе Волчанска, частично вытеснили вражеские силы из населенного пункта, продолжаются оборонительные действия в северных и северо-западных окрестностях,
– сообщил Генштаб.
Ситуация в городе очень динамичная. Утром сообщалось, что враг осуществляет перегруппировку.
Пока оккупанты пытались закрепиться на позициях, украинские подразделения наносили огневого поражения по группировкам врага и его артиллерийских средствах, чтобы не допустить накопления россиян северной части города.
Кроме того, защитники тщательно прочесывают городскую застройку для выявления сосредоточения оккупантов и их возможных мест оборудования вражеских позиций.
Какая ситуация в целом на Харьковском направлении
- Сообщается, что на Харьковском направлении с начала суток произошли 3 боевых столкновения.
- Кроме Волчанска, враг пытается атаковать в направлении Липцев. Вражеская авиация нанесла два удара по районам населенных пунктов Липцы и Малая Даниловка.
- В Генштабе отметили, что актуальные данные о потерях противника уточняются. Однако предыдущий отчет Генштаба по этому направлению свидетельствует, что с начала наступательных действий России на Харьковском направлении 10 мая оккупанты потеряли в живой силе более 600 человек убитыми и ранеными и около сотни единиц вооружения и военной техники.