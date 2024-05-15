У Генштабі повідомили, що станом на 15 травня тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях Вовчанська.

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ЗСУ частково витіснили окупантів із Вовчанська

Ворог намагався просунутися у Вовчанську, однак захисники відбилися. Ба більше, Сили оборони частково витіснили окупантів із міста.

Сили оборони відбили наступальні дії російських окупантів в районі Вовчанська, частково витіснили ворожі сили із населеного пункту, тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях,

– повідомив Генштаб.

Ситуація в місті дуже динамічна. Зранку повідомлялося, що ворог здійснює перегрупування.

Поки окупанти намагалися закріпитися на позиціях, українські підрозділи завдавали вогневого ураження по угрупуваннях ворога та його артилерійських засобах, щоб не допустити накопичення росіян північній частині міста.

Крім того, захисники ретельно прочісують міську забудову для виявлення зосередження окупантів та можливих місць обладнання ворожих позицій.

Яка ситуація загалом на Харківському напрямку