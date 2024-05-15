Зазначимо, що Курахове – це місто у Покровському районі Донецької області. За останню добу на Сході збільшилась кількість бойових зіткнень. Якщо раніше на цих напрямах їх було 140, то тепер – 160.

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Атака росіян у напрямку Курахового

У Генштабі повідомили, що від початку доби на Курахівському напрямку ЗСУ відбивають одну атаку противника. Удар ворога був спрямований в напрямку Славне – Новомихайлівка. ЗСУ також покращити тактичне положення.

На даний час втрат позицій не допущено, ситуація контрольована, бої тривають. Силами окремих підрозділів українські захисники здійснювали заходи з покращення тактичного положення, мали успіх,

– написали у Генштабі.

Особливо активним ворог був на Времівському напрямку. Силам оборони вдалося відбити 8 атака ворога. Вони продовжують стримувати ще дві атаки противника на напрямках Микільське – Костянтинівка, Солодке – Костянтинівка, Завітне Бажання – Старомайорське, Володине – Старомайорське. Втрат позицій не допущено, бої тривають.

Ситуація на фронті