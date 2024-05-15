Зазначимо, що Курахове – це місто у Покровському районі Донецької області. За останню добу на Сході збільшилась кількість бойових зіткнень. Якщо раніше на цих напрямах їх було 140, то тепер – 160.
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Атака росіян у напрямку Курахового
У Генштабі повідомили, що від початку доби на Курахівському напрямку ЗСУ відбивають одну атаку противника. Удар ворога був спрямований в напрямку Славне – Новомихайлівка. ЗСУ також покращити тактичне положення.
На даний час втрат позицій не допущено, ситуація контрольована, бої тривають. Силами окремих підрозділів українські захисники здійснювали заходи з покращення тактичного положення, мали успіх,
– написали у Генштабі.
Особливо активним ворог був на Времівському напрямку. Силам оборони вдалося відбити 8 атака ворога. Вони продовжують стримувати ще дві атаки противника на напрямках Микільське – Костянтинівка, Солодке – Костянтинівка, Завітне Бажання – Старомайорське, Володине – Старомайорське. Втрат позицій не допущено, бої тривають.
Ситуація на фронті
- Важкою ситуація залишається на Харківському напрямку. Росіяни займають позиції на крайніх вулицях північної околиці Вовчанськ, там тривають бої. Також вороги зруйнували місто керованими авіаційними бомбами (КАБами) та артилерією.
- Речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов повідомив, що росіяни намагаються прорвати оборону Збройних Сил України на Запорізькому напрямку. Ворог гатить зі всього, що має.
- Ворожі сили продовжують знищувати Часів Яр артилерією і КАБами, скидаючи на місто і населенні пункти поблизу. Так і вдень і вночі тривають активні бойові дії. Проте ворог територіальних успіхів за останні дні не мав.