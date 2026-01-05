Военный обозреватель объяснил, почему мечты РФ взять Купянск до февраля нереальны

Россия не имеет достаточных ресурсов для захвата Купянска, поскольку ее войска уже работают на пределе возможностей и не способны превратить локальные тактические успехи в стратегический прорыв. Оккупанты могут лишь проводить ограниченные операции.

Военный обозреватель Иван Тимочко объяснил 24 Каналу, что даже на приоритетных направлениях как Покровск и Мирноград, где россияне понесли огромные потери в живой силе и технике, до сих пор не смогли ничего оккупировать.

Имеет ли Россия ресурсы для серьезного наступления на Купянск?

Россияне максимально использовали имеющиеся силы и ресурсы, чтобы войти в город, но даже не смогли там закрепиться.

"Для серьезной операции по восстановлению контроля за городом или хотя бы входа в его пределы россиянам нужно минимум вдвое, а то и втрое увеличить имеющиеся ресурсы. Это также означает, что наши войска должны иметь то же количество, что было до их входа в город", – сказал Тимочко.

Противник потерял шанс на ближайшее время. Во-первых, фронт стабильный без обвалов, поэтому Украина не перебрасывает массово резервы, которые бы позволили россиянам попытаться восстановить контроль на Купянском направлении. Во-вторых, у врага нет достаточной концентрации резервов для этого направления.

Для серьезного наступления россиянам нужно дополнительно мобилизовать, обучить, подготовить и вооружить новые силы. Российские войска сейчас действуют на пике своих возможностей, независимо от оценок их масштабов.

Мы уже наблюдаем тенденцию на Добропольском и Купянском направлениях: противник может проводить только тактические операции – захвата лесополос или небольших сел. Он может пытаться организовывать операции оперативного уровня, но развить их в настоящий успех, закрепиться силами и средствами не может,

– объяснил Тимочко.

Что еще известно о ситуации возле Купянска?