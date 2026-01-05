Військовий оглядач Іван Тимочко пояснив 24 Каналу, що навіть на пріоритетних напрямках як Покровськ та Мирноград, де росіяни зазнали величезних втрат у живій силі та техніці, досі не змогли нічого окупувати.

Дивіться також: Перебування там групи росіян добігає завершення: у ЗСУ розкрили, що відбувається в Куп'янську

Чи має Росія ресурси для серйозного наступу на Куп’янськ?

Росіяни максимально використали наявні сили й ресурси, щоб увійти в місто, але навіть не змогли там закріпитися.

"Для серйозної операції з відновлення контролю за містом або хоча б входу в його межі росіянам потрібно мінімум удвічі, а то й утричі збільшити наявні ресурси. Це також означає, що наші війська мали б мати ту саму кількість, що була до їхнього входу в місто", – сказав Тимочко.

Противник втратив шанс на найближчий час. По-перше, фронт стабільний без обвалів, тому Україна не перекидає масово резерви, які б дозволили росіянам спробувати відновити контроль на Куп'янському напрямку. По-друге, у ворога немає достатньої концентрації резервів для цього напрямку.

Для серйозного наступу росіянам потрібно додатково мобілізувати, навчити, підготувати та озброїти нові сили. Російські війська зараз діють на піку своїх можливостей, незалежно від оцінок їхніх масштабів.

Ми вже спостерігаємо тенденцію на Добропільському та Куп'янському напрямках: противник може проводити лише тактичні операції – захоплення лісосмуг чи невеликих сіл. Він може намагатися організовувати операції оперативного рівня, але розвинути їх у справжній успіх, закріпитися силами та засобами не може,

– пояснив Тимочко.

Що ще відомо про ситуацію біля Куп'янська?