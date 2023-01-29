Технику и мобилизованных подвозят постоянно, – Гайдай об вероятном наступлении России на Луганщине
Российские захватчики, к сожалению, обладают достаточной живой силой, чтобы идти вперед в наступление. В американском Институте изучения войны предупреждают, что это может произойти в Луганской области.
Это прокомментировал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Гайдай отметил, что враг постоянно подвозит резервы как техники, так и личного состава. Однако говорить, что у россиян готов "ударный кулак" пока еще рано. Глава Луганской ОВА предположил, что основные силы новомобилизованных как раз в феврале закончат обучение, и тогда уже их привезут в Луганскую область.
Все будет зависеть от того, что будет происходить с деоккупацией в тот момент, когда привезут дополнительные резервы. Потому что в Луганской области с Харьковского направления ситуация тяжелая, но контролируемая. Шаг за шагом, метр за метром наши Силы обороны продвигаются вперед,
– подчеркнул Сергей Гайдай.
Он пояснил, что со стороны Донецкой области, в Белогоровке наши защитники крепко удерживают позиции, а на Сватовско-Кременском направлении шаг за шагом украинские военные преуспевают.
Что известно о новом наступлении россиян на Востоке
- Аналитики ISW в свежей сводке оценили риск нового наступления войск России. По их мнению, враг может провести несколько этапов наступательных операций, кульминацией которых станет полный захват Донецкой и Луганской областей, но маловероятно, что оккупанты смогут удержать эти позиции.
- По данным украинской разведки, главное поле боя, где будут проходить решающие и тяжелые бои, будет сосредотачиваться именно в Донецкой и Луганской областях, которые россияне пытаются полностью оккупировать.