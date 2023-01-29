Технику и мобилизованных подвозят постоянно, – Гайдай об вероятном наступлении России на Луганщине

Российские захватчики, к сожалению, обладают достаточной живой силой, чтобы идти вперед в наступление. В американском Институте изучения войны предупреждают, что это может произойти в Луганской области.

Это прокомментировал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Важно Будет сложно, пока ВСУ не пойдут в контрнаступление – военный о ситуации возле Бахмута

Гайдай отметил, что враг постоянно подвозит резервы как техники, так и личного состава. Однако говорить, что у россиян готов "ударный кулак" пока еще рано. Глава Луганской ОВА предположил, что основные силы новомобилизованных как раз в феврале закончат обучение, и тогда уже их привезут в Луганскую область.

Все будет зависеть от того, что будет происходить с деоккупацией в тот момент, когда привезут дополнительные резервы. Потому что в Луганской области с Харьковского направления ситуация тяжелая, но контролируемая. Шаг за шагом, метр за метром наши Силы обороны продвигаются вперед,

– подчеркнул Сергей Гайдай.

Он пояснил, что со стороны Донецкой области, в Белогоровке наши защитники крепко удерживают позиции, а на Сватовско-Кременском направлении шаг за шагом украинские военные преуспевают.

Что известно о новом наступлении россиян на Востоке