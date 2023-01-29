Це прокоментував глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
Важливо Буде складно, доки ЗСУ не підуть у контрнаступ, – військовий про ситуацію біля Бахмута
Гайдай зазначив, що ворог постійно підвозить резерви як техніки, так і особового складу. Однак говорити, що у росіян готовий "ударний кулак" поки ще зарано. Глава Луганської ОВА припустив, що основні сили новомобілізованих якраз в лютому закінчать навчання і тоді вже їх привезуть на Луганщину.
Все буде залежати від того, що буде відбуватися з деокупацією на той момент, коли привезуть додаткові резерви. Бо наразі на Луганщині з Харківського напрямку ситуація важка, але контрольована. Крок за кроком, метр за метром наші Сили оборони просуваються вперед,
– наголосив Сергій Гайдай.
Він пояснив, що з боку Донецької області, в Білогорівці наші захисники міцно тримають позиції, а на Сватівсько-Кремінському напрямку крок за кроком українські військові мають успіх.
Що відомо про новий наступ росіян на Сході
- Аналітики ISW у свіжому зведенні оцінили ризик нового наступу військ Росії. На їх думку, ворог може провести кілька етапів наступальних операцій, кульмінацією яких стане повне захоплення Донецької та Луганської областей, але малоймовірно, що окупанти зможуть утримати ці позиції.
- За даними української розвідки, головне поле бою, де проходитимуть вирішальні та тяжкі бої, зосереджуватиметься саме у Донецькій та Луганській областях, які росіяни наразі намагаються повністю окупувати.