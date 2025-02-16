Оккупанты более чем вдвое уменьшили количество атак: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

Украинские защитники продолжают давать отпор противнику. С начала суток 16 февраля на фронте произошло 117 боевых столкновений – это более чем вдвое меньше, чем вчера.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Наибольшее количество боев наблюдали на Покровском и Новопавловском направлениях.

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Какова ситуация на линии соприкосновения

Сегодня россияне нанесли 1 ракетный и 53 авиационных ударов, использовав 2 ракеты и 72 КАБ. Кроме этого, противник запустил 1152 дроны-камикадзе и совершил 4197 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении защитники отражали 2 атаки врага в направлении Волчанска, одну атаку остановлено, еще одна – до сих пор продолжается. Россия успеха не имела.

На Купянском направлении противник проводил наступательные действия вблизи Петропавловки, Загрызово, Богуславки и Песчаного. Завершено 11 боевых столкновений, еще 5 российских атак продолжаются.

На Лиманском направлении оккупанты штурмовали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Новоегоровка, Новоплатоновка, Новолюбовка, Новое, Новомихайловка, Ямполовка, Колодязи и Дроновка. Украинцы остановили 10 вражеских атак, 3 боевых столкновения продолжаются.

На Северском направлении, вблизи Григорьевки, защитники успешно отбили 1 вражескую атаку.

На Краматорском направлении агрессор атаковал 8 раз в районах Часового Яра и Васюковки, украинские воины остановили 5 попыток захватчиков продвинуться вперед, еще 3 столкновения продолжаются.

На Торецком направлении Россия осуществила 8 штурмовых действий у Торецка и Крымского. Сейчас продолжаются 2 столкновения.

На Покровском направлении противник 38 раз атаковал в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Песчаное, Удачное, Успеновка, Надиевка, Алексеевка, Андреевка, Дачное и Улаклы. До сих пор продолжается 1 боевое столкновение.

Предварительно потери россиян на этом направлении сегодня составили 172 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожено вражеские 2 танка, 17 автомобилей, 2 мотоцикла и 1 миномет. Кроме того, существенно повреждены еще 3 вражеских танка, 3 единицы автомобильной техники и миномет противника.

На Новопавловском направлении оккупанты атаковали 18 раз вблизи Константинополя, Бурлацкого, Новоочеретоватого и Новоселки. Уже отражено 5 атак, бои продолжаются.

На Ореховском направлении захватнические войска совершили 6 штурмов украинских позиций в районах Новоандреевки, Пятихаток, Щербаков и Малых Щербаков.

На Приднепровском і Гуляйпольском направлениях с начала суток 16 февраля боестолкновений не зафиксировано.

На Курском направлении защитники отбили 7 вражеских атак, еще 2 боевых столкновения продолжаются до сих пор. Противник совершил 436 артиллерийских обстрелов, из них 13 – с РСЗО. Авиация захватчиков нанесла 35 ударов, сбросив 56 КАБ.

В Генштабе ВСУ отмечают воинов 118-й отдельной механизированной бригады, 34-й отдельной бригады береговой обороны, 100-й отдельной механизированной бригады, 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады, которые эффективно уничтожают врага и наносят ему потери в живой силе и технике.

К слову, предварительно в течение 15 февраля произошло 250 боестолкновений. В Deep State отметили, что этот день на фронте стал пока самым тяжелым в 2025 году.