Вдоль всей линии фронта идут адские бои. Главнокомандующий Александр Сырский держит на особом контроле ситуацию на наиболее опасных направлениях.

Среди них – Запорожское. Хотя здесь сравнительно меньше боестолкновений, чем на других участках, противник интенсифицирует наступательные действия в районе населенного пункта Каменское, активно применяя УАБы, артиллерию, ударные дроны, малые штурмовые группы, передает 24 Канал со ссылкой на заявление генерала.

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Какова ситуация на Запорожском направлении?

В связи с активизацией врага на Запорожском направлении генерал побывал в подразделениях, которые держат там оборону. Сырский заслушал доклады командиров про имеющиеся потребности и проблемы и отдал соответствующие распоряжения для их решения.

Планы российских оккупантов нам известны. С нашей стороны принимаются меры для улучшения взаимодействия воинских частей и усиления подразделений, чтобы обеспечить устойчивость обороны и не пустить врага на более близкое расстояние к Запорожью,

– подчеркнул Головко.

Напомним, что недавно Российские войска продвинулись на западе Запорожской области, приближаясь к позициям, с которых могут обстреливать Запорожье из ствольной артиллерии. Геолокационные данные показывают, что российские силы находятся на расстоянии 7 километров от Приморского и 11 километров от Веселянки.