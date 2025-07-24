Враг развивает наступление под Покровском, – военные о ситуации на Восточном направлении
- Российские войска ведут наступательные действия на нескольких направлениях, включая Покровский, Купянский, Лиманский, Торецкий, и пытаются улучшить свое тактическое положение.
- Бойцы ОСУВ "Хортица" сообщили об успешном отражении атак на разных направлениях и принятия мер для предотвращения ухудшения тактической ситуации.
- На Новопавловском направлении враг концентрирует усилия в сторону Запорожья, и продолжаются бои с превосходящими силами противника для снижения его наступательного потенциала.
Бойцы ОСУВ "Хортица" рассказали о ситуации в их зоне ответственности. Россияне пытаются развивать наступление на Покровском направлении, атакуют на Купянском, Лиманском, Торецком и других ключевых направлениях.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица".
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Что известно о наступлении оккупантов на Восточном направлении?
Бойцы ОСУВ "Хортица" рассказали о ходе боевых действий в зоне их ответственности за 24 июля 2025 года.
- На Северо-Слобожанском направлении за прошедшие сутки противник пытался улучшить тактическое положение в Волчанске, но успеха не имел.
- На Купянском направлении штурмовые группы противника безуспешно атаковали наши позиции неподалеку Кутьковки, Песчаного, Богуславки, Зеленого Гая и Загрызово.
- На Лиманском направлении воины отбили атаки оккупантов неподалеку Грековки, Среднего, Шандриголового, Карповки, Колодезей и в Серебрянском лесничестве.
- На Северском направлении произошли боестолкновения в районе Серебрянки и Григорьевки. Атаки врага отбиты.
- На Краматорском и Торецком направлениях атаки россиян были сосредоточены в районе Ступочек и в городской застройке Торецка. Потерь позиций защитников Украины не допущено.
- На Покровском направлении противник, пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Новоторецкое Сухецкое и Николаевка. С целью блокирования Покровско-Мирноградской агломерации захватчики вели наступление на укрепления Сил обороны неподалеку Родинского, Сухого Яра, Новоэкономического, Миролюбовки, Лысовки, Звирово и Котлино. Одновременно были атакованы позиции украинцев у Удачного и Орехового. Продолжаются тяжелые бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление. Силами обороны принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.
Враг давит на Покровском направлении: смотрите на карте
- На Новопавловском направлении противник концентрирует атакующие усилия в сторону Запорожья, Воскресенки, Малиевки, Свободного Поля, Камышевахи, Темировки и Поддубного. Подразделения Сил обороны продолжают вести бои с превосходящими силами противника, наносят поражения с целью максимального снижения потенциала его наступательных действий.
Бойцы напомнили, что разглашение любых данных о действиях сил обороны, а также о перемещении и положение наших войск, расположение объектов и подразделений, наказывается согласно действующему законодательству Украины.
К слову, за сутки произошло 172 боя. Враги нанесли по украинским позициям и населенным пунктам 67 авиационных ударов и 3712 раз применили дроны-камикадзе.