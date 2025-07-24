Враг развивает наступление под Покровском, – военные о ситуации на Восточном направлении

Бойцы ОСУВ "Хортица" рассказали о ситуации в их зоне ответственности. Россияне пытаются развивать наступление на Покровском направлении, атакуют на Купянском, Лиманском, Торецком и других ключевых направлениях.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица".

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Что известно о наступлении оккупантов на Восточном направлении?

Бойцы ОСУВ "Хортица" рассказали о ходе боевых действий в зоне их ответственности за 24 июля 2025 года.

На Северо-Слобожанском направлении за прошедшие сутки противник пытался улучшить тактическое положение в Волчанске, но успеха не имел.

за прошедшие сутки противник пытался улучшить тактическое положение в Волчанске, но успеха не имел. На Купянском направлении штурмовые группы противника безуспешно атаковали наши позиции неподалеку Кутьковки, Песчаного, Богуславки, Зеленого Гая и Загрызово.

штурмовые группы противника безуспешно атаковали наши позиции неподалеку Кутьковки, Песчаного, Богуславки, Зеленого Гая и Загрызово. На Лиманском направлении воины отбили атаки оккупантов неподалеку Грековки, Среднего, Шандриголового, Карповки, Колодезей и в Серебрянском лесничестве.

воины отбили атаки оккупантов неподалеку Грековки, Среднего, Шандриголового, Карповки, Колодезей и в Серебрянском лесничестве. На Северском направлении произошли боестолкновения в районе Серебрянки и Григорьевки. Атаки врага отбиты.

произошли боестолкновения в районе Серебрянки и Григорьевки. Атаки врага отбиты. На Краматорском и Торецком направлениях атаки россиян были сосредоточены в районе Ступочек и в городской застройке Торецка. Потерь позиций защитников Украины не допущено.

атаки россиян были сосредоточены в районе Ступочек и в городской застройке Торецка. Потерь позиций защитников Украины не допущено. На Покровском направлении противник, пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Новоторецкое Сухецкое и Николаевка. С целью блокирования Покровско-Мирноградской агломерации захватчики вели наступление на укрепления Сил обороны неподалеку Родинского, Сухого Яра, Новоэкономического, Миролюбовки, Лысовки, Звирово и Котлино. Одновременно были атакованы позиции украинцев у Удачного и Орехового. Продолжаются тяжелые бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление. Силами обороны принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

Враг давит на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении противник концентрирует атакующие усилия в сторону Запорожья, Воскресенки, Малиевки, Свободного Поля, Камышевахи, Темировки и Поддубного. Подразделения Сил обороны продолжают вести бои с превосходящими силами противника, наносят поражения с целью максимального снижения потенциала его наступательных действий.

Бойцы напомнили, что разглашение любых данных о действиях сил обороны, а также о перемещении и положение наших войск, расположение объектов и подразделений, наказывается согласно действующему законодательству Украины.

К слову, за сутки произошло 172 боя. Враги нанесли по украинским позициям и населенным пунктам 67 авиационных ударов и 3712 раз применили дроны-камикадзе.