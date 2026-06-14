"У врага сейчас другая задача": Россия снизила активность ДРГ на пограничные, – ГНСУ

Активность российских диверсионно-разведывательных групп на границе Черниговской, Сумской и Харьковской областей заметно снизилась. В Госпограничной службе объясняют это изменением тактики оккупантов, которые сосредоточились на попытках создания буферной зоны.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Что известно о новой тактике россиян?

По словам Демченко, снижение активности диверсионных групп наблюдается в течение длительного времени. Сейчас российские оккупанты изменили тактику и делают ставку на использование пехотных подразделений.

Враг понимает, что у него другая задача – он планирует создать буферную зону, и для этого больше подходит применение пехотных групп,

– пояснил он.

В то же время Демченко подчеркнул, что полностью исключать угрозу деятельности ДРГ нельзя. По словам представителя ГПСУ, хотя уровень их активности значительно ниже, чем раньше, риск диверсионных действий со стороны России на приграничных территориях сохраняется.

Россия может готовить наступление из Беларуси

20 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия может готовить новые наступательные действия против Украины с территории Беларуси и Брянской области. По его словам, потенциальная угроза в наибольшей степени касается Черниговского и Киевского направлений. Глава государства отметил, что этот вопрос обсуждался с участием военного командования, представителей разведки, СБУ и Министерства иностранных дел. Украинская сторона уже принимает необходимые превентивные меры и усиливает оборону северных регионов страны.

Отметим, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов подчеркивал, что пока признаков подготовки масштабного наступления с территории Беларуси нет, однако это не означает, что Россия полностью отказалась от использования соседней страны в войне против Украины.

По словам "Флеша", определенная активность в Беларуси фиксируется и потенциально может представлять угрозу для Украины и стран Европы, однако никаких признаков подготовки к немедленному вторжению пока нет. Эксперт подчеркнул, что Украина имеет достаточно укреплений и сил для отражения возможной агрессии.