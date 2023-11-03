Наступление России возле Авдеевки столкнулось с сильной обороной: анализ Британии ситуации на фронте

Ситуация на фронте сложилась так, что ни Силы обороны Украины, ни российские оккупанты не могут прорвать линию фронта. Широкомасштабное наступление врага провалилось, ведь встретилось с мощной украинской обороной.

О ситуации на фронте рассказала разведка Министерства обороны Великобритании. Там также отметили, что на Юге украинское наступление остается относительно статическим между двумя основными линиями хорошо подготовленных оборонных позиций России.

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В ходе последних недель наблюдается продолжение тенденции, которая была обнаружена в начале войны: при прочих равных факторах баланс сухопутных боев в целом предпочитает обороняющиеся силы,

– говорится в отчете.

А вокруг города Авдеевка на Донбассе "широкомасштабный российский штурм провалился на крепкой украинской обороне".

"Главным фактором этого явления, вероятно, была относительная сторона тактической авиации: обе стороны поддерживали надежную противовоздушную оборону, что не позволяло боевым самолетам оказывать эффективную воздушную поддержку нападениям", – отметили в ведомстве.

Прежде всего, как говорят в разведке Великобритании, именно "географический размер" войны препятствовал наступлению.

"Обе стороны пытались собрать ударные силы, способные к прорыву, поскольку большинство их мобилизованных войск нужно для удержания 1200-километровой линии столкновения", – добавили военные.

Попытки наступления врага на Востоке

В начале октября Россия начала массированный штурм Авдеевки, пригород оккупированного Донецка.

Российские войска пытаются захватить Авдеевский коксохимический завод. Это их основная цель на фоне отсутствия успехов на фронте.