Россияне продвинулись по важной трассе в Донецкой области: обзор фронта от ISW

Оккупанты продолжают наступление на разных участках фронта. Враг давит в Донецкой области, пытаясь прорваться к админгранице с Днепропетровщиной.

В ОСГВ "Хортица" заявили о сильном оживлении активности врага, особенно на 6 направлениях. Летнее наступление россиян, которое анонсировалось ранее, началось, передает 24 Канал.

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Где продвигаются оккупанты

В Институте изучения войны оценили ситуацию на фронте. Геолокационные кадры за 16 июня показывают продвижение врага сразу на Сумском, Северском, Торецком, Новопавловском направлениях. Аналитики утверждают о:

недавнем захвате оккупантами Кондратовки (на север от Сум);

продвижении врага на юго-запад от Григорьевки и вдоль улицы Райко Депрерадовича на восток от Серебрянки (оба населенных пункта – на северо-восток от Северска);

продвижении противника вдоль трассы Т-0504 Покровск – Константиновка на северо-запад от Яблоновки, а также на западной окраине Яблоновки (северо-запад от Торецка);

продвижении россиян на восточной окраине Комара (на юг от Новопавловки).

Где имели успех ВСУ

Между тем украинским силам удается сдерживать врага и возвращать утраченные позиции на отдельных участках фронта. Так, геолокационные кадры за 15 июня свидетельствуют о недавнем продвижении украинских войск на северо-запад от Макеевки (юго-восток от Боровой, что в Харьковской области).

Кроме того, снимки за 15 июня показывают незначительное продвижение ВСУ на Запорожском направлении, а именно к западу от Мирного (на восток от Орехово).

Как изменилась линия фронта / Карты ISW