Через месяц у россиян не останется сил для наступления, – эксперт назвал одно условие

На Покровском направлении российские войска пытаются действовать сразу несколькими клиньями, но их возможности уже заметно ограничены. Для более широкого наступления им нужна синхронность, однако из-за потерь и истощения резервов оккупанты всё чаще вынуждены действовать последовательно, а не одновременно.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук рассказал "24 Каналу" о том, что сейчас происходит в районе Покровска, Мирнограда, Константиновки и Часового Яра. По его словам, если Силы обороны Украины сохранят нынешнюю тактику изнурения врага, уже через месяц-два у россиян может просто не хватить ресурсов для продолжения наступления.

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Константиновка как ключ к более широкому замыслу

Чтобы оценить динамику в районе Покровска, важно смотреть не только на сам Покровско-Мирноградский выступ. Россияне пытаются объединить несколько участков фронта в один план: южный клин связан с районом Покровска, Мирнограда, Константиновки и Часового Яра, а северный должен проходить от Лимана в направлении Славянска.

Северный клин у них проблемный. Там у них не получается своевременно достичь целей,

– пояснил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Для российского восточного удара важна синхронность. Оккупанты должны были оказывать давление на разных участках одновременно, но теперь им не хватает для этого ресурсов. По сравнению с весной выделенный контингент сил сократился и уже в значительной степени потерпел потери в боях, поэтому россияне вынуждены действовать последовательно.

Они не могут вести одновременные действия. Поэтому здесь мы видим такую последовательность действий,

– отметил Лакийчук.

Первой в этой последовательности стала Константиновка. Россияне хотели бы захватить её, чтобы подпереть Покровско-Мирноградский выступ с севера и одновременно создать угрозу для украинского форпоста в районе Часового Яра, который удерживается уже давно.

Константиновку они хотели бы захватить для того, чтобы закрепить Покровско-Мирноградский выступ к северу от Покровска и Мирнограда,

– сказал эксперт.

Поэтому интенсивность боев между Покровским и Константиновским направлениями время от времени выравнивается. Россияне прилагают усилия на обоих участках, но уже не могут развертывать их так широко и одновременно, как того требовал бы их первоначальный замысел.

Добропольский план может сорваться

На Покровско-Мирноградском выступе россияне продолжают искать возможность для более глубокого прорыва. Они опираются на район Покровска и Мирнограда и пытаются пробить украинскую оборону, чтобы выйти в обходной коридор в сторону Доброполья. Лакийчук называет это попыткой повторить предыдущий российский план на этом участке.

Добропольский выступ 2.0. Повтор добропольского фальстарта с целью обойти наши силы,

– пояснил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

В то же время этот замысел может оказаться для россиян слишком амбициозным. Лакичук предположил, что если врагу не удастся прорваться вглубь территории аж до Доброполья, оккупанты могут уменьшить свои аппетиты и переориентировать этот удар на Дружковку.

Вполне возможно и такое развитие событий,

– отметил эксперт.

Но независимо от того, речь пойдет о Доброполье или о Дружковке, для россиян ключевой проблемой остается истощение. Уже на первом этапе этого замысла их резервы и ресурсы истощаются настолько быстро, что дальнейшее наступление может потерять силу.

Если так будет продолжаться и если Силы обороны Украины будут придерживаться такой тактики, то через месяц-два у них просто не будет чем наступать,

– подчеркнул Лакийчук.

Этот прогноз зависит от того, сможет ли Россия быстро найти готовые резервы. Без дополнительных ресурсов её попытки одновременно оказывать давление на Покровском, Константиновском и смежных направлениях могут перейти от наступления к изнурительной обороне уже захваченных позиций.

Константиновка ставит командование перед сложным выбором

Константиновка сейчас важна не только как отдельная точка на карте. От решений на этом участке зависит, удастся ли и дальше сдерживать российский темп и в то же время не упустить момент, когда нужно переходить на более выгодные рубежи. Лакичук сравнивает эту ситуацию с тем, что ранее происходило вокруг Покровска и Мирнограда. По его словам, украинское командование стоит перед непростой дилеммой.

Лакичук объяснил, как наступление России может иссякнуть: смотрите видео

Речь идет не об очевидном выборе между "держать" или "отходить", а о поиске решения, которое позволит сохранить силы и одновременно продолжить изматывать противника.

Отходить на более выгодные позиции или продолжать сдерживать это российское наступление,

– пояснил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Оборона этого района уже дала результат. Российские силы за предыдущие месяцы понесли там серьёзные потери, и именно это делает продолжение боев на этом участке мучительным для врага.

К югу от Константиновки они уже сократились наполовину,

– отметил Лакийчук.

В то же время такое решение нельзя откладывать бесконечно. В подобных ситуациях наступает момент, после которого пространство для маневра сужается, а вариантов действий становится значительно меньше.

У этой дилеммы тоже есть своё время, когда останется уже только один вариант боевых действий,

– сказал он.

Поэтому Константиновка остается одним из самых сложных участков в более широкой логике российского наступления. Она одновременно позволяет истощать ресурсы оккупантов и требует от украинского командования очень точного выбора момента для последующих действий.