Враг распространяет ИПСО, – сумские власти опровергли слухи о наступлении России на Севере

Информация о возможном наступлении российских оккупантов на Севере Украины является фейком. Об этом заявляют в Сумской ГВА.

Начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко 14 февраля отметил, что слухи о наступлении являются ложными. Сообщение распространяет враг, а украинцам не стоит на них вестись.

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Север Украины: реальные и фейковые угрозы

Информация о наступлении российской армии на Севере Украины является частью информационно-психологических операций Кремля. Она нацелена на то, чтобы распространить панические настроения и уныние среди граждан нашего государства.

Реальной угрозы нет, а наши ВСУ сильны и готовы давать отпор. Не верьте фейкам и не поддавайтесь манипуляциям! Враг распространяет ИПСО по наступлению на севере и оккупации Сум,

– пишет начальник ГВА.



Как не поддаваться на ИПСО российских захватчиков / Инфографика 24 Канала

Несмотря на это, российские оккупанты время от времени осуществляют попытки проникновения на территорию Черниговской и Сумской областей. Пограничники отмечают, что вражеские диверсионно-разведывательные группы пытаются обнаружить расположение наших войск и минировать территории.

Инциденты с российскими диверсантами уже привели к трагическим последствиям.

Недавно в Черниговской области в селе Гремяч вражеские военные расстреляли гражданское авто, в результате чего погиб человек. Собственно, сбросили с дрона взрывчатку.

Вместе с тем в Сумской области в результате атаки диверсантов погибли два человека. Российские военные обстреляли транспортное средство с гражданскими.

Важно! Украинские военные и пограничники продолжают отслеживать активность врага и обеспечивать безопасность на границе. Они отмечают, что готовы отвечать на любые провокации и защитить территорию Украины.

Кроме того, в Оперативной стратегической группировке "Север" ежедневно сообщают об обстрелах приграничных районов.

"Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 11 обстрелов (51 взрыв) из различных видов вооружения", – констатировали в Вооруженных Силах 14 февраля.

Власти призывают жителей соответствующих районов эвакуироваться и уменьшить этим риски для своей жизни.