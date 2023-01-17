Возможно новое наступление России: политтехнолог сказал, какой сценарий наиболее вероятен

В американском Институте изучения войны предполагают 3 варианта действий российской армии в 2023 году. Это – либо масштабная атака из Луганской области, либо сосредоточение на обороне захваченных территорий, либо наступление из Беларуси. Последний вариант – маловероятный.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он убежден, что российские оккупанты попытаются сесть в стратегическую оборону, чтобы полностью удержать ранее захваченные территории Украины.

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Хотя недавно снова начала раздаваться информация, что россияне хотят полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Это уже – "серия №2".

В апреле, когда россияне сбежали из-под Киева, они объявили, что хотят захватить Донецкую и Луганскую области. Это было в апреле. Сейчас январь. Это будет уже "вторая серия" знаменитой атаки в Луганскую и Донецкую области. Даже если что-то захватят, то мы потом это освобождаем. Лиман, например,

– заметил Шейтельман.

Пойдет ли Россия в большое наступление в 2023 году – мнение Шейтельмана: смотрите видео

Россия попытается удержать оккупированные территории

По его словам, вероятность нового наступления оккупантов существует. Но, вероятнее всего, они попытаются насытить оборону, чтобы отразить потенциальное контрнаступление ВСУ. Ведь похоже, что Кремль устраивает сложившаяся ситуация на фронте.

Скорее всего, мобиков будут учить для того, чтобы мы не смогли больше преодолеть их оборону. Ведь нынешняя линия разграничения их устраивает. Как Путин говорил – у них есть "новые территории", Азовское море "стало" внутренним. А также есть сухопутный коридор в Крым. Цели Путина – отстоять то, что сейчас есть, и заключить перемирие. Любые наступления они используют в целях обороны,

– считает Шейтельман.

Россия может попытаться совершить "крайний рывок"