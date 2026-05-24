Это невозможно, – военный эксперт сказал, что останавливает Россию от агрессии против стран Балтии

Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились в Пекине, перед тем на переговоры в Китай приезжал американский лидер Дональд Трамп. Возникли предположения, что там обсуждали методы, как заблокировать часть западного мира, а Россия могла получить свою роль в этом сценарии.

Военный эксперт Сергей Грабский заметил 24 Каналу, что сегодня у страны-агрессора нет сил и средств для подобных действий и отвлечения внимания. Говорить о том, что в "заложниках" Путина могут оказаться государства Балтии также не приходится.

Смотрите также После дроновых атак Россия начала новую игру против стран Балтии

Возможно ли наступление России на страны Балтии?

По словам военного эксперта, в ближайшие месяцы сценарий вторжения России в другие страны невозможен. Мы не видим переброски войск, которые могут представлять угрозу Балтийскому региону. Например, во время российских военных учений "Запад-2025" силы переместили за 2 месяца. К тому же говорилось лишь о 20 тысячах бойцов.

Возникает вопрос, сколько времени придется потратить на переброску 180-тысячной группировки. Именно столько в течение 11 месяцев собрала сил Россия у границы с Украиной перед началом вторжения.

"Также надо понимать, что численность российских сухопутных войск составляет 900 тысяч. На территории Украины воюет 740. Надо ли объяснять, что основные усилия сухопутных войск уже развернули против Украины? Без уменьшения интенсивности боевых действий Россия не сможет себе этого позволить", – отметил Сергей Грабский.

Возможно ли нападение России на страны Балтии: смотрите видео

Сколько россиянам понадобится ресурсов?

В странах Балтии общее количество всех военнослужащих не превышает 36 тысяч. Но на их территории размещены контингенты США, Великобритании и Германии. Также есть еще один нюанс, на который мало кто обращает внимание.

В соответствии со стандартами НАТО контингенты, которые размещены на территории конкретной страны, находятся в оперативном подчинении Генерального штаба этой страны. Так мы повышаем количество Вооруженных Сил, в частности боевых подразделений еще примерно на 5 тысяч,

– пояснил военный эксперт.

Для проведения наступательной операции, по прогнозам реального времени, Россия должна сосредоточить минимум вдвое больше войск. Условно говоря, это 100-тысячная группировка. Говорить об отдельных локальных операциях также можно, но вряд ли в них есть смысл без дальновидной стратегической цели.

"Сегодня Россия не имеет столько ресурсов. В их гарнизонах на севере и в районе Кольского полуострова укомплектованность воинских частей составляет от 18 до 25%. Это отрицает возможность проведения таких операций", – подчеркнул Сергей Грабский.

Более того, в ближайшие месяцы Россия не имеет возможности провести мобилизацию. Белорусская армия также ничем не поможет Путину, возможностей у нее нет. Поэтому, без уменьшения боевых действий в Украине, о новой военной операции россиян точно не говорится.

Россия провоцирует страны Балтии: что известно?

Россияне разразились новыми угрозами в сторону Латвии. В Кремле заявили, что эта страна якобы помогает Украине наносить удары по России. Более того, придумали информацию, что украинские операторы дронов якобы находятся в Латвии и оттуда запускают цели.

Украинский МИД возмутился такими заявлениями. Там отметили, что россияне только хотят дестабилизировать ситуацию в регионе Балтии. Также враг готовит почву для новых операций.

Неспокойно из-за действий россиян и в Литве. Из-за атаки российских беспилотников в Вильнюсе 20 мая объявляли воздушную тревогу. В частности свои рабочие места пришлось покинуть руководству страны. В столице объявили красный уровень угрозы.