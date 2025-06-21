Враг продвинулся в сторону Сум на 200 метров, а ВСУ отбросили их на 200 – 400 метров, – Зеленский

Ситуация в Сумской области стала большой проблемой для российских оккупантов. Они хотели "продать" успех на Сумщине и Харьковщине, однако его нет.

Если Россия не будет иметь успеха в наступлении на Сумщине, то президент США Дональд Трамп будет давить на Кремль санкциями. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время общения с журналистами 20 июня, сообщает 24 Канал.

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"Мы не видим изменений с нашей прошлой встречи (на прошлой неделе – 24 Канал). Это большая проблема для россиян. Они хотят "продать" успех на Сумщине и на Харьковщине. Им очень нужен успех на фронте. Потому что если успеха нет, мы считаем, что Дональд Трамп, вероятнее всего, будет давить на них санкциями и т.д.", – отметил президент.

Владимир Зеленский сообщил, что в целом на Сумщине ситуация не изменилась. В частности, за последнюю неделю враг имеет продвижение в сторону Сум на 200 метров, но украинские защитники смогли оттолкнуть оккупантов на большее расстояние.

За неделю россияне продвинулись в сторону Сум на 200 метров, но ВСУ отбросили их на 200 – 400 метров,

– подчеркнул он.

Президент Украины добавил, что 23% всех российских ударов по фронту происходят на Сумском направлении. Там российская армия использует в основном бомбы и северокорейские ракеты, которые фиксируются в большом количестве.