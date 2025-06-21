Наступление на Сумщине приостановлено: продолжаются бои за важную для россиян цель

Наступление россиян в приграничье Сумской области приостановлено. Примерно за 3 месяца наступления оккупанты не смогли достичь существенных результатов.

Однако сейчас продолжаются бои за Юнаковку – одну из целей наступления, которая нужна для того, чтобы закрепиться и дальше угрожать Сумам. Это 24 Каналу озвучил военный обозреватель Денис Попович.

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Продолжаются бои за Юнаковку

Денис Попович отметил, что наступление России на Сумском направлении продолжается примерно 3 месяца. Углубление врага на территорию Украины оценивается в примерно 6 – 7 километров. Это не является каким-то существенным результатом.

С другой стороны, сейчас россияне больше приблизились к выполнению своих промежуточных планов по наступлению на Сумском направлении, чем это удалось сделать на Харьковском. На Харьковщине захватчики планировали захватить Волчанск, Липцы, продвинуться до Великого Бурлука.

Сейчас продолжаются бои за Юнаковку. Это одна из целей этого наступления для того, чтобы закрепиться, сконцентрироваться там и дальше угрожать Сумам. Но в общем в большой степени это наступление на Сумщине приостановлено,

– подчеркнул военный обозреватель.

Напомним, спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что Россия снизила интенсивность штурмовых групп в приграничье Сумской области. По его словам, российские захватчики на небольшом отрезке до сих пор делают попытки заходить малыми штурмовыми группами.