Наступления России и Украины могут быть одновременными в разных районах, – военный эксперт

Наступление России и контрнаступление Украины могут произойти примерно в одно и то же время. Однако они пройдут по разным направлениям.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, вероятнее всего, Россия не сможет провести большое наступление на фронте. Однако они будут пытаться все больше давить на существующие линии обороны ВСУ по нескольким направлениям.

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Россияне уже начинают давить

Как подчеркнул Свитан, оккупанты уже пытаются понемногу давить. Это можно увидеть в Бахмуте, Соледаре, Курдюмовке, Угледаре. Также наблюдается вероятная предстоящая атака России на Купянск Харьковской области с Валуек Белгородской области и в районе Сватового.

Для этого оккупанты постоянно готовят мобилизованных. К концу весны они попытаются подготовить около 300 тысяч военных, которые усилят группировку в существующих направлениях и возобновят потери.

Будет нарастать давление со стороны Донбасса. Они попытаются продавить до границ Донецкой области. Но параллельно к нам начнет заходить западная техника,

– отметил Свитан.

По его мнению, общего большого наступления оккупантов не будет. Но они будут продолжать давить в районе Донбасса и Харьковской области. Параллельно Украина станет получать западную технику, которую используют на Запорожском направлении.

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Пока одни подразделения будут удерживать ситуацию на Донбассе, другие украинские подразделения будут двигаться по Запорожскому направлению. Это можно сделать из любого места – Орехового, Гуляйполя. Или даже из Угледара Донецкой области. Там на контратаке, как предполагает Свитан, можно выйти на Волноваху и потом немного восточнее или западнее Мариуполя.

Два таких момента сразу. Будем в одном месте содержать российские войска в районе Донбасса. А Запорожский фронт будем прорывать и выходить на азовское побережье,

– считает Свитан.

Россия может готовить новое наступление