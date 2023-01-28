Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, найімовірніше, Росія не зможе провести великий наступ на фронті. Однак вони намагатимуться все більше тиснути на наявні лінії оборони ЗСУ на кількох напрямках.

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Росіяни вже починають тиснути

Як наголосив Світан, окупанти вже намагаються потроху тиснути. Це можна побачити в Бахмуті, Соледарі, Курдюмівці, Вугледарі. Також простежується ймовірна майбутня атака Росії на Купянськ Харківської області з Валуйок Бєлгородської області та в районі Сватового.

Для цього окупанти постійно готують мобілізованих. До кінця весни вони спробують підготувати близько 300 тисяч військових, які посилять угруповання на наявних напрямках та поновлять втрати.

Буде наростати тиск з боку Донбасу. Вони спробують продавити до кордонів Донецької області. Але паралельно до нас почне заходити західна техніка,

– зазначив Світан.

На його думку, загального великого наступу окупантів не буде. Але вони продовжуватимуть тиснути в районі Донбасу та Харківської області. Паралельно Україна почне отримувати західну техніку, яку використають на Запорізькому напрямку.

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Поки одні підрозділи втримуватимуть ситуацію на Донбасі, інші українські підрозділи рухатимуться на Запорізькому напрямку. Це можна зробити з будь-якого місця – Оріхового, Гуляйполя. Або навіть з Вугледара Донецької області. Там на контратаці, як припускає Світан, можна вийти на Волноваху та потім трішки східніше чи західніше від Маріуполя.

Два таких моменти одразу. Будемо в одному місці втримувати російські війська в районі Донбасу. А Запорізький фронт будемо проривати та виходити на азовське узбережжя,

– вважає Світан.

Росія може готувати новий наступ