Шеппс также отметил, что именно задержка предоставления помощи Украине дала России окно возможностей для движения на севере Харьковской области.

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Шеппс уверен в возможностях ВСУ отразить наступление

Министр обороны Великобритании отметил, что Конгресс Соединенных Штатов не спешил с отправкой дополнительной помощи Украине и оставил паузу, в которую, вероятно, Путин попытался начать наступление на Харьковскую область.

Шеппс также выразил уверенность, что Украина сможет отразить российскую атаку. Однако подчеркнул, что впереди Вооруженные Силы Украины ждет "несколько тяжелых недель".

Но этого (наступления России на Харьковскую область – 24 Канал) не должно было произойти,

– добавляет он.

Глава Минобороны Великобритании также заявил, что европейцы также должны активизироваться. Поэтому призвал другие европейские страны взять на себя обязательства тратить 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону, что британское правительство должно сделать до 2030 года.

В то же время Шеппс выразил свою незаинтересованность в том, чтобы Великобритания изменила свои правила и позволила использование своего оружия на территории России. Зато британский министр призвал Германию, и другие страны рассмотреть возможность разрешить использование их оружия в Крыму после его незаконной аннексии Россией в 2014 году.

Россияне замедлили наступление в Харьковской области