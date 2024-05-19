Шеппс також зазначив, що саме затримка надання допомоги Україні дала Росії вікно можливостей для руху на півночі Харківської області.

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Шеппс впевнений у можливостях ЗСУ відбити наступ

Міністр оборони Британії наголосив, що Конгрес Сполучених Штатів не поспішав із надсиланням додаткової допомоги Україні й залишив паузу, в яку, ймовірно, Путін спробував почати наступ на Харківську область.

Шеппс також висловив впевненість, що Україна зможе відбити російську атаку. Однак наголосив, що попереду Збройні Сили України чекає "кілька важких тижнів".

Але цього (наступу Росії на Харківську область – 24 Канал) не повинно було статися,

– додає він.

Глава Міноборони Британії також заявив, що європейці також повинні активізуватись. Тому закликав інші європейські країни взяти на себе зобов'язання витрачати 2,5% валового внутрішнього продукту (ВВП) на оборону, що британський уряд має зробити до 2030 року.

Водночас Шеппс висловив свою незацікавленість у тому, щоб Велика Британія змінила свої правила і дозволила використання своєї зброї на території Росії. Натомість британський міністр закликав Німеччину та інші країни розглянути можливість дозволити використання їхньої зброї в Криму після його незаконної анексії Росією у 2014 році.

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