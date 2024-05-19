Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес, отметивший, что украинские солдаты, которые защищают Харьков и населенные пункты на Восточном направлении, находятся в очень тяжелых условиях. Они ежедневно подвергаются артиллерийским и ракетным обстрелам, так же как гражданские украинцы – атакам ракетами и беспилотниками. Однако в России также есть большие проблемы.
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Россия не осуществила прорыв
Если отойти от тактической борьбы и подумать о более широкой картине, то выходит на первый план неспособность Москвы достичь чего-то значительного, даже несмотря на то, что Украина не получила всей необходимой поддержки от партнеров.
Это не может продолжаться вечно, но в то же время это указывает на проблемы, которые все еще имеет Россия,
– подчеркнул генерал-лейтенант США в отставке.
Украинские защитники делают все возможное теми средствами, которые они имеют. В то же время Россия продолжает прилагать усилия, чтобы задавить ВСУ артиллерией и массированными атаками пехотой, в которых россияне теряют более 1000 человек ежедневно.
Поэтому битва за Харьковщину не станет решающей, ведь если бы она такой была, то это бы означало, что она закончит войну. Я этого не вижу. Также не верю, что Россия имеет возможность достичь решающего нокаута Украины,
– подчеркнул он.
В течение 6 месяцев украинские силы воевали без какой-либо поддержки со стороны США, но Россия все равно не смогла ни в одном месте осуществить серьезного прорыва.
Поэтому, несмотря на отсутствие последовательной поддержки и то, что Украине пока не удается нарастить армию, она сумела остановить Россию,
– уверен Бен Ходжес.
Более того, по его мнению, логистическая ситуация в ближайшие месяцы должна улучшиться для Украины.
Что происходит на Харьковском направлении: смотрите на карте
Какая ситуация в Харьковской области
- За прошедшие сутки на севере Харьковской области враг не проводил активных действий. В то же время Силы обороны усиливают позиции и проводят разведку, держа противника под огневым контролем. Также россияне несут значительные потери на этом участке фронта.
- Владимир Зеленский отметил, что на Харьковщине россияне теряют пехоту и технику. Хотя враг рассчитывал на такое же быстрое продвижение на этом направлении, как и в 2022 году.
- Также министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что ситуация на Харьковщине сложная, но контролируемая. ВСУ держат позиции и отражают атаки, однако нуждаются в большем количестве оружия. По его словам, вооружение поступает с опозданием, и этим пользуется враг.