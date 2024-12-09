Наступление России на Купянск: в Третьей отдельной штурмовой анонсировали смену тактики россиян

Оккупанты продолжают атаковать на Харьковщине. Враг не оставляет попыток отбросить Силы обороны за реку Оскол.

На Харьковском направлении задействованы силы врага из двух армий. Об этом рассказал Суспильному Олег Романов, командир противотанкового батальона 3 отдельной штурмовой бригады, передает 24 Канал.

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Что происходит на Харьковщине

По словам Олега Романова, враг создает плацдарм. Военный предположил, что оккупанты прибегнут к тактике механизированных накатов, как только земля промерзнет.

Впрочем, сейчас интенсивность вражеских атак несколько замедлилась.

Романов заметил, что россияне сбавляют темп. Вероятно, перед зимой мобилизационные способности падают.

"Не будем забегать вперед, чтобы не сглазить", – добавил командир.

К слову, напомним, что в конце ноября – начале декабря Россия значительно активизировалась в направлении Купянска и Боровой. В частности, россияне дважды форсировали Оскол и выбив с позиций Силы обороны, создали два плацдарма.

Так, первое форсирование Оскола состоялось 24 ноября южнее села Новомлинск, где враг занял позиции на западном берегу реки. 3 декабря российские силы оттуда выбили.

В конце ноября россияне форсировали реку возле Масютовки, создав еще один плацдарм на Харьковщине.