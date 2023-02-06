У Путина немного вариантов: какой будет тактика нового наступления России

Новое наступление России, которое может состояться в ближайшие дни или недели, вполне прогнозируемо. Об этом говорили еще несколько месяцев назад. В Генштабе ВСУ точно понимают, как нужно противодействовать попыткам России захватить новые территории.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Михаил Притула. По его словам, в экспертной среде еще 5 месяцев назад рассматривали возможное новое наступление России. Поэтому такие попытки оккупантов не станут неожиданностью.

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У Путина есть два варианта

Как подчеркнул Притула, российский диктатор Владимир Путин сейчас похож на загнанную крысу. У него есть всего два варианта, как дальше поступать. Первый – отступить на границы 1991 года и начать рассказывать, что так называемые "цели СВО" достигнуты. Россияне все проглотят.

Второй вариант – продолжать войну и пытаться затянуть ее на максимально длительный срок, чтобы истощить всех. Очевидно, что диктатор избрал второй вариант. Поэтому сейчас набирает больше людей, чтобы кидать их в бой. Однако такого количества бронетехники, как было в начале вторжения, у России больше нет.

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Он действует достаточно просто. Набирает много мяса и будет бросать его в бой. Он не может бездействовать. Иначе будут действовать ВСУ. Потому он сейчас концентрирует силы на одном направлении. А тактика будет определяться той техникой, которая у него будет,

– отметил Притула.

По его мнению, особо ничего не изменится. Захватчики и дальше будут идти на смерть в штурмах, а вражеская артиллерия будет пытаться разнести населенные пункты, чтобы их захватить.

Россия может готовить новое наступление