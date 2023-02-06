Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Михайло Притула. За його словами, в безпековому середовищі ще 5 місяців тому розглядали можливий новий наступ Росії. Тому такі спроби окупантів не стануть несподіванкою.
До теми Як зрозуміти, що новий наступ вже на порозі: два фактори
У Путіна є два варіанти
Як наголосив Притула, російський диктатор Владімір Путін зараз схожий на загнаного щура. У нього є всього два варіанти, як далі діяти. Перший – відступити на кордони 1991 року і почати розповідати, що так звані "цілі СВО" досягнуті. Росіяни все проковтнуть.
Другий варіант – продовжувати війну та намагатися затягнути її на максимально тривалий термін, щоб виснажити усіх. Очевидно, що диктатор обрав другий варіант. Тому зараз набирає якнайбільше людей, щоб кидати їх у бій. Однак такої кількості бронетехніки, як було на початку вторгнення, в Росії вже немає.
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Він діє досить просто. Набирає багато "м'яса" та кидатиме його у бій. Він не може не діяти. Бо інакше будуть діяти ЗСУ. Тому він зараз концентрує сили на одному напрямку. А тактика визначатиметься тою технікою, яка буде в наявності,
– зазначив Притула.
На його думку, особливо нічого не зміниться. Загарбники і надалі йтимуть на смерть в штурмах, а ворожа артилерія намагатиметься рознести населені пункти, щоб їх захопити.
Росія може готувати новий наступ
- У вечірньому зверненні 5 лютого президент Володимир Зеленський наголосив, що в лютому росіяни хочуть спробувати відігратися за торішні поразки. Але Україна має бути до цього готовою.
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив про високу ймовірність нового наступу Росії вже в лютому. Сили оборони очікують на це і готові давати відсіч.
- У виданні Financial Times прогнозують нову спробу російського наступу у найближчі 10 днів. Метою окупантів буде повне захоплення Донецької та Луганської областей.