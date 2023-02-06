Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Михайло Притула. За його словами, в безпековому середовищі ще 5 місяців тому розглядали можливий новий наступ Росії. Тому такі спроби окупантів не стануть несподіванкою.

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У Путіна є два варіанти

Як наголосив Притула, російський диктатор Владімір Путін зараз схожий на загнаного щура. У нього є всього два варіанти, як далі діяти. Перший – відступити на кордони 1991 року і почати розповідати, що так звані "цілі СВО" досягнуті. Росіяни все проковтнуть.

Другий варіант – продовжувати війну та намагатися затягнути її на максимально тривалий термін, щоб виснажити усіх. Очевидно, що диктатор обрав другий варіант. Тому зараз набирає якнайбільше людей, щоб кидати їх у бій. Однак такої кількості бронетехніки, як було на початку вторгнення, в Росії вже немає.

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Він діє досить просто. Набирає багато "м'яса" та кидатиме його у бій. Він не може не діяти. Бо інакше будуть діяти ЗСУ. Тому він зараз концентрує сили на одному напрямку. А тактика визначатиметься тою технікою, яка буде в наявності,

– зазначив Притула.

На його думку, особливо нічого не зміниться. Загарбники і надалі йтимуть на смерть в штурмах, а ворожа артилерія намагатиметься рознести населені пункти, щоб їх захопити.

Росія може готувати новий наступ