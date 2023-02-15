"Великое наступление" России на Украину: возможен ли удар по направлению Харькова

Оккупанты уже активизировали наступательные действия на Востоке Украины. Российские захватчики заговорили о намерении захватить Харьковскую область. Что об этом говорят в ВСУ, читайте дальше.

Теоретически захватчики могут нанести удар на любом направлении. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Харьковская область наготове

Череватый подчеркнул, важнее то, что оккупанты постоянно в поле зрения, ведь у нас мощная разведка.

Харьковская область наготове. Там есть подразделения, закаленные в боях, которые встретят врага,

– подчеркнул спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Также он напомнил, что россиянам не удалось совершить блицкриг на Харьковском направлении в феврале 2022 года. Они смогли продвинуться, но даже тогда получили яростное сопротивление, когда люди быстро записывались в терроборону, подошли наши подразделения.

"А сейчас, когда за противником постоянно следует наблюдение и все наши части в постоянной боевой готовности, я не думаю, что у врага удастся какие-то неожиданные, стремительные действия", – подытожил Череватый.

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Оккупанты заговорили о намерении захватить Харьковщину

Представитель назначенной Россией так называемой "администрации Харьковской области", предатель Виталий Ганчев заявил, что "все населенные пункты Харьковской области, которые были под контролем России до сентября, планомерно будут освобождать". Об этом пишут росСМИ.

Украинские, западные и вражеские источники подтверждают активизацию боев на Купянском направлении и по линии Сватово – Кременная. Журналист Андрей Цаплиенко отметил, что это, включая заявления Ганчева, может быть частью плана по отвлечению украинских сил от направлений главных российских ударов.

Запад поможет Украине перейти в контрнаступление весной

На заседании "Рамштайн-9" 14 февраля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление весной.

По его словам, страны со всего мира продолжают наращивать усилия и обдумывать новые решения по военной поддержке нашему государству. Ллойд Остин отметил, что партнеры будут делать все, чтобы Украина получила необходимую обещанную помощь.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже отреагировал на начало нового наступления России. Он заявил, что Украина должна срочно получить то, что ей нужно для победы в войне.