В частности, россияне атаковали позиции ВСУ на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском и Времовском направлениях. Сейчас украинская армия отбивает здесь еще 20 российских атак.

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На Покровском и Кураховском направлениях ВСУ отбили 12 атак

На Кураховском направлении ВСУ отбили 1 атаку противника. Произошло это на направлении Марьинка – Григорьевка. В Генштабе отметили, что на отдельном участке россияне имели ограниченный успех.

Похожая ситуация на Покровском направлении. Здесь войска Сил обороны отбили 11 атак противника на направлениях: Очеретино – Новоалександровка, Архангельское – Новоалександровка, Архангельское – Калиновое, Архангельское – Евгеновка, Тоненькое – Нетайлово, Пески – Нетайлово.

На этом направлении еще продолжается 5 атак. Здесь также на отдельных участках, прибегая к интенсивному обстрелу, враг имел ограниченный тактический успех.

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