Зокрема, росіяни атакували позиції ЗСУ на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках. Наразі українська армія відбиває тут ще 20 російських атак.

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На Покровському та Курахівському напрямках ЗСУ відбили 12 атак

На Курахівському напрямку ЗСУ відбили 1 атаку противника. Сталося це на напрямку Мар’їнка – Григорівка. У Генштабі зазначили, що на окремій ділянці росіяни мали обмежений успіх.

Схожа ситуація на Покровському напрямку. Тут війська Сил оборони відбили 11 атак противника на напрямках: Очеретине – Новоолександрівка, Архангельське – Новоолександрівка, Архангельське – Калинове, Архангельське – Євгенівка, Тоненьке – Нетайлове, Піски – Нетайлове.

На цьому напрямку ще триває 5 атак. Тут також на окремих ділянках, вдаючись до інтенсивного обстрілу, ворог мав обмежений тактичний успіх.

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