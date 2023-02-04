Россия сейчас сосредоточена на Востоке, но может нанести неожиданный удар по Югу, – Гуменюк
В Силах обороны Украины не исключают разных сценариев по эскалации со стороны России. От оккупантов ожидают как удара на Востоке, так и на Юге.
Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал. По ее словам, Россия сосредоточена на боевых действиях на Востоке, но сохраняется возможность неожиданного удара на Юге Украины.
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Оккупанты держат Юг в поле зрения
Гуменюк заявила, что Силы обороны готовы к развитию событий и продолжают тщательно отслеживать тактику России. Она добавила, что тактика армии оккупантов постоянно меняется.
Представитель ОК "Юг" отметила, что россияне маневрируют имеющимися ресурсами.
То, что они опрокидывают подготовленные силы на Восток – понятно, что там сейчас сконцентрирован их приоритет. Но южный регион всегда оставался у них в поле зрения, они не выпускают его из-под контроля и держат как дополнительное направление, на котором может быть нанесен неожиданный активный удар,
– сказала Гуменюк.
Что известно об угрозе нового наступления России
- О том, что Россия планирует новые широкомасштабные наступательные действия, в конце 2022 предупреждал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он сообщил, что Россия готовит около 200 тысяч военных.
- В то же время глава Минобороны Алексей Резников недавно сообщил, что россияне мобилизовали полмиллиона человек.
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что самая сложная ситуация на Донбассе. По его словам, ситуация там постоянно обостряется.
- Оккупанты ведут наступление на нескольких направлениях, среди которых Бахмутское и Угледарское. Там россияне терпят действительно безумные потери, но не отказываются от наступления. Силы обороны вынуждены сдерживать оккупантов кровопролитных боях.
- Вместе с тем, о планах России по наступлению знают союзники Украины, решившие усилить нашу армию дополнительной военной помощью. Ожидается, что в ближайшие месяцы Украина получит до 300 танков, а также БМП и многое другое важное оружие.
- Следует отметить, что 3 февраля США объявили о новом пакете помощи, в который впервые войдут ракеты с дальностью 150 км. Танки, ракеты и другое оружие должны помочь Украине не только отразить атаки россиян, но и пойти в свое контрнаступление.