Украинские защитники ежедневно уничтожают врага на фронте и держат под огневым контролем все направления, с которых россияне пытаются идти на штурмы. Таким образом оккупанты не способны захватить Часов Яр в Донецкой области "с колес".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера 11-го армейского корпуса Вооруженных Сил Украины Дмитрия Запорожца в эфире телемарафона.

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Что в ВСУ говорят о штурмах врага?

Представитель 11-го армейского корпуса рассказал, что российские захватчики длительное время пытались штурмовать Часов Яр лобовыми атаками. В частности, враг пытался штурмовать через канал "Северский Донец".

По его словам, Украина пока не контролирует этот канал, но он остается в зоне огневого поражения, оккупанты уничтожаются.

Физически мы этот район не контролируем, но идет контроль с помощью FPV-дронов и артиллерией. Поэтому говорить, что у противника есть какие-то шансы с колес взять ту остальную часть Часового Яра, которая под нашим контролем, то это не похоже на такие традиционные фланговые клещи, которые он применяет в отношении других населенных пунктов,

– объяснил военный.

Он вспомнил о провальном российском штурмовом "перформансе" 30 июля: техника россиян была обнаружена еще задолго до выхода в район боевого столкновения в микрорайоне Северный.

Напомним, что сейчас в Часовом Яру постоянно продолжаются бои. Часть города контролируют Силы обороны Украины, часть – российские оккупанты. Линия соприкосновения там более или менее неизменна.