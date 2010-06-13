Взрывы в Крыму, возможное пересечение врагом границы Днепропетровщины: хронология 1206 дня войны

Российское наступление на разных участках фронта продолжается. Враг пытается продвинуться на Сумщине и в направлении Днепропетровщины.

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