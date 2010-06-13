Взрывы в Крыму, возможное пересечение врагом границы Днепропетровщины: хронология 1206 дня войны
Российское наступление на разных участках фронта продолжается. Враг пытается продвинуться на Сумщине и в направлении Днепропетровщины.
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По данным соцсетей, в ночь на 13 июня в оккупированном Крыму были пролеты дронов и раздавались взрывы. После 3 часов ночи в соцсетях появилось сообщение, что Симферополь и район якобы находятся под налетом БпЛА. По словам местных жителей, там были слышны многочисленные взрывы и пролет беспилотников. Кроме того, взрывы были слышны в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах. В соцсетях отмечали, что, по предварительным данным, дроны якобы долетели до аэродромов "Саки", "Гвардейское" и "Кировское". Российские войска активно атаковали на разных направлениях в Украине, в частности продвинулись на севере Сумской области и вблизи Северска и Курахово. Украинские силы имели успехи на Торецком направлении. По состоянию на 12 июня, по данным DeepState, россияне продвинулись на территории Донецкой и Запорожской областей. На базе "Грузинского легиона" 12 июня произошла диверсия, в результате которой погиб военнослужащий Деметре Дарчиа. Это подтвердил командир Мамука Мамулашвили. По предварительным данным, на нашу базу было занесено взрывчатое вещество, которое сдетонировало в тот момент, когда наш военнослужащий находился в непосредственной близости к ней, Сообщество Militant Intelligence совместно с международным разведывательным сообществом InformNapalm провели операцию OpsHackRussia'sDay, в рамках которой была взломана целая сеть российских корпораций, связанных с ВПК России. Хакеры взломали сеть российских корпораций, связанных с ВПК, включая масштабный холдинг "Вертолеты России". Они получили доступ к маршрутам поставок, банковских квитанций, архивов переписки, и обнаружили участие иностранных государств в схемах.
Взрывы в Крыму
ISW: Оккупанты зашли на Днепропетровщину
Геолокационные видеозаписи свидетельствуют о пересечении российскими войсками админграницы Днепропетровской области и продвижение вдоль автомагистрали Т-0428.
Россияне продвинулись на двух направлениях: в DeepState обновили карту
На базе "Грузинского легиона" произошла диверсия: погиб военнослужащий
– написал Мамука Мамулашвили.
Хакеры взломали целую сеть враждебных корпораций, связанных с ВПК России
По данным соцсетей, в ночь на 13 июня в оккупированном Крыму были пролеты дронов и раздавались взрывы.
После 3 часов ночи в соцсетях появилось сообщение, что Симферополь и район якобы находятся под налетом БпЛА.
По словам местных жителей, там были слышны многочисленные взрывы и пролет беспилотников.
Кроме того, взрывы были слышны в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах.
В соцсетях отмечали, что, по предварительным данным, дроны якобы долетели до аэродромов "Саки", "Гвардейское" и "Кировское".
Российские войска активно атаковали на разных направлениях в Украине, в частности продвинулись на севере Сумской области и вблизи Северска и Курахово. Украинские силы имели успехи на Торецком направлении.
По состоянию на 12 июня, по данным DeepState, россияне продвинулись на территории Донецкой и Запорожской областей.
На базе "Грузинского легиона" 12 июня произошла диверсия, в результате которой погиб военнослужащий Деметре Дарчиа.
Это подтвердил командир Мамука Мамулашвили.
По предварительным данным, на нашу базу было занесено взрывчатое вещество, которое сдетонировало в тот момент, когда наш военнослужащий находился в непосредственной близости к ней,
Сообщество Militant Intelligence совместно с международным разведывательным сообществом InformNapalm провели операцию OpsHackRussia'sDay, в рамках которой была взломана целая сеть российских корпораций, связанных с ВПК России.
Хакеры взломали сеть российских корпораций, связанных с ВПК, включая масштабный холдинг "Вертолеты России".
Они получили доступ к маршрутам поставок, банковских квитанций, архивов переписки, и обнаружили участие иностранных государств в схемах.