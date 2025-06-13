Про головні події дня, ситуацію на фронті та міжнародній арені розповідає 24 Канал.
Дивіться також Активні на Сумщині й зайшли на Дніпропетровщину: карти фронту та аналіз ISW дій ворога за добу
Вибухи у Криму
За даними соцмереж, у ніч проти 13 червня в окупованому Криму були прольоти дронів і лунали вибухи.
Після 3 години ночі у соцмережах з’явилося повідомлення, що Сімферополь та район нібито перебувають під нальотом БпЛА.
За словами місцевих жителів, там було чути численні вибухи та проліт безпілотників.
Крім того, вибухи було чути в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі, Кіровському, Бахчисарайському районах.
У соцмережах зазначали, що, за попередніми даними, дрони нібито долетіли до аеродромів "Саки", "Гвардійське" та "Кіровське".
ISW: Окупанти зайшли на Дніпропетровщину
Російські війська активно атакували на різних напрямках в Україні, зокрема просунулися на півночі Сумської області та поблизу Сіверська й Курахового. Українські сили мали успіхи на Торецькому напрямку.
Геолокаційні відеозаписи свідчать про перетин російськими військами адмінмежі Дніпропетровської області та просування вздовж автомагістралі Т-0428.
Росіяни просунулися на двох напрямках: у DeepState оновили мапу
Станом на 12 червня, за даними DeepState, росіяни просунулися на території Донецької та Запорізької областей.
На базі "Грузинського легіону"сталася диверсія: загинув військовослужбовець
На базі "Грузинського легіону" 12 червня сталася диверсія, внаслідок якої загинув військовослужбовець Деметре Дарчіа.
Це підтвердив командир Мамука Мамулашвілі.
За попередніми даними, на нашу базу було занесено вибухову речовину, яка здетонувала в той момент, коли наш військовослужбовець перебував у безпосередній близькості до неї,
– написав Мамука Мамулашвілі.
Хакери зламали цілу мережу ворожих корпорацій, пов'язаних з ВПК Росії
Спільнота Militant Intelligence спільно з міжнародною розвідувальною спільнотою InformNapalm провели операцію OpsHackRussia'sDay, в рамках якої була зламана ціла мережа російських корпорацій, пов'язаних з ВПК Росії.
Хакери зламали мережу російських корпорацій, пов'язаних з ВПК, включаючи масштабний холдинг "Вертольоти Росії".
Вони отримали доступ до маршрутів постачання, банківських квитанцій, архівів листування, та виявили участь іноземних держав у схемах.