Наступление России на Запорожском направлении: местные власти рассказали, при каком условии может произойти
Источник:Суспільне
В Украине готовы к возможному новому наступлению со стороны России. Одно из возможных направлений, с которых может идти враг, – Запорожское. Но местные власти уверяют, что переживать не стоит.
Глава Запорожской районной военной администрации Олег Буряк заверил, что в оккупантов недостаточно сил для этого. Они просто не смогут сломать линию обороны ВСУ на Запорожском направлении.
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Цель врага – укрепить позиции
Как отметил Буряк, в оккупантов недостаточно ресурсов. Они просто физически не смогут осуществить мощное наступление на Запорожском направлении. По словам главы военной администрации, силы украинского и российского войск практически идентичны на этом направлении. Но для наступления оккупантам необходимо преимущество хотя бы в 5 раз.
Ну, если у нас десять тысяч, то им нужно пятьдесят, если у нас сорок тысяч, то им нужно двести тысяч на этом направлении. Если бы такая огромная сила накапливалась на той стороне, мы бы все это видели.
– отметил Буряк.
На Юге – артиллерийские бои
На этом сделал акцент полковник запаса ВСУ и военный эксперт Сергей Грабский. Он заметил, что на Юге нашего государства активно работает артиллерия. Причем с обеих сторон. По его словам, враг изо всех сил пытается повлиять на передний край сил обороны.
Под этим влиянием противник пытается сконцентрировать достаточно сил и средств в районе Васильевки и Орехова (Запорожская область – 24 Канал) с возможным планом продвижения затем в направлении Запорожья,
– отметил Грабский.
В то же время следует понимать, что наши военные постоянно наносят врагу удар. Бьют не только по его переднему краю. Огневого поражения терпят также места скопления живой силы, базы, а также склады с боеприпасами.
Актуальные потери поражают
- В Генштабе ВСУ утром 20 января поделились статистикой актуальных потерь врага Они откровенно впечатляют. Только за прошедшие сутки нашим защитникам и защитницам удалось отправить на тот свет 770 русских солдат.
- Если говорить об общей цифре, то она уже достигла около 119 300 оккупантов. Заметим, что это примерные подсчеты. На самом деле количество ликвидированных врагов может быть значительно больше. Просто не стоит забывать, что очень сложно вести статистику в зоне ведения активных боевых действий.
- Добавим, что в металлолом уже превратили 3139 танков, 6241 боевую бронированную машину, 2129 артиллерийских систем, 220 средств ПВО, 287 самолетов, 277 вертолетов, 1886 БпЛА оперативно-тактического уровня, 749 крылатых ракет, 17 судов, 4903 автомобиля и автоцистерны, а также 190 единиц спецтехники.