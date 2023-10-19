Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что в действиях россиян в Авдеевке, Бахмуте и Купянске не нужно искать политическую подоплеку.

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Последствия Бахмута

Российские захватчики, по словам Подоляка, имеют единственную цель – ликвидировать украинцев. И они будут это делать пока украинцы их не победят.

В свое время в Бахмуте Украина доказала в частности международным партнерам, что у России нет возможности вести эффективные масштабные наступательные действия. На Бахмутском направлении было ликвидировано большое количество российских военнослужащих – наиболее боеспособного подразделения, на тот момент, которого уже не существует – ЧВК "Вагнера".

Когда же ЧВК "Вагнера" во главе с Евгением Пригожиным совершил "марш недовольных" на Москву, он существенно сломал огромную часть репутации Путина. Мятеж Пригожина показал, что в России нет никаких предохранителей против силовых переворотов. А после этого еще были уничтожены харизматичные, пассионарные – сам Пригожин и командир ЧВК "Вагнера" Дмитрий Уткин.

"Это последствия Бахмута с точки зрения эффективного планирования", – подчеркнул советник главы ОПУ.

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Пытаются построить "торговую площадку"

Сегодня Россия остатки своих наступательных способностей отправила на Авдеевку.

Продвижения там нет. Но есть множество уничтоженной техники. Кроме того, россияне, планируя атаки на Авдеевку, надеялись, что таким образом смогут отвлечь резервы ВСУ от других направлений, где идут наступательные украинские операции

Это не удалось. Единственный мотив, который они "продают" определенным политическим элитам в других странах: "смотрите, мы же Донецкую область полностью "забрали". Мы готовы все остальное отдать или о чем-то там говорить, но Донецк останется за нами",

– объяснил Подоляк.

Таким образом россияне пытаются построить определенную "торговую площадку". Но так она не будет работать.

В то же время украинцы, по мнению советника главы ОПУ, должны понять: если мы хотим иметь Украину – нет никакого шанса разговаривать с Россией. Если не хотим иметь – тогда должны думать о компромиссах, и должны говорить, что неправильно было что-то в Бахмуте или Авдеевке.

"У нас эффективное и профессиональное военное руководство. Мы принимаем соответствующие политические решения – особенно на внешних политических рынках. Есть достаточно эффективная помощь от наших партнеров и все необходимые ресурсы. Их нужно увеличивать: и свое производство; и переговорные процессы, чтобы получать больше техники. Те же ATACMS. Все это нужно делать, делать и делать", – подчеркнул Михаил Подоляк.

Ситуация на Авдеевском направлении