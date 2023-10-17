Россияне массированно наступают на Авдеевку: как за неделю изменилась линия фронта

Российские военные на прошлой неделе начали масштабное наступление на Авдеевку с применением десятков единиц техники. В то же время, не останавливаются и Силы обороны Украины, которые продолжают освобождать наши территории.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю 9 – 16 октября, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Наступление россиян на Авдеевку

Именно активизация российских войск на Авдеевском направлении была ключевой новостью на прошлой неделе. Враг сконцентрировал здесь большое количество войск и техники.

Цель россиян очевидна – враг стремится оттеснить украинские войска от оккупированного Донецка. Именно Авдеевку называют плацдармом для возможного освобождения крупнейшего оккупированного украинского города.

Даже по карте заметно, что российские войска сконцентрировали основные усилия на флангах Авдеевки. Эту же тактику россияне использовали и во время боев за Бахмут, когда пытались оцепить город. Тогда это сделать так и не удалось. Сейчас нет каких-то очевидных признаков, которые указывали бы на возможный успех врага, впрочем, защитникам Авдеевки сегодня крайне сложно.

Россияне пытаются окружить Авдеевку: смотрите карту

К слову, наступление русских войск продолжается не только на Авдеевском направлении. Так же враг пытается наступать и по всей линии Купянск – Лиман. Впрочем, каких-либо успехов в течение прошлой недели у него не было.

Продвижение на Запорожье

Несмотря на попытки врага перехватить инициативу, продолжается и наступление украинских войск. В Запорожской области Силы обороны Украины продолжают расширять наступательный плацдарм в районе Роботиного.

Так, на прошлой неделе украинские военные имели определенные успехи и продвижение в сторону сел Новопрокоповка и Копани. Этот факт демонстрирует, что наступление украинских войск совсем не остановилось.

ВСУ наступают на Запорожье: смотрите карту

Наступление под Бахмутом

Также не остановились украинские военные и на Бахмутском направлении. Здесь после освобождения сел Андреевка и Клещиевка Силы обороны продолжают оттеснять врага в сторону Одрадовки и Опытного.

Именно в восточном направлении украинские военные и продвигаются в течение прошлых недель. Местами Силы обороны уже перешли железнодорожное полотно.

Далее за ним расположены приток реки Бахмутки и трасса, соединяющая Бахмут с Горловкой. Если украинским силам удастся перейти, это позволит перерезать один из важных логистических маршрутов врага.

Наступление ВСУ под Бахмутом: смотрите карту