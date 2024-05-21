Какая оперативная цель наступления россиян на Востоке: анализ британской разведки
Источник:Минобороны Британии
Кроме наступления россиян на Харьковщине, оперативной целью врага на Донбассе является захват города Покровск.
Британская разведка сообщает, что российские войска продолжали сосредотачивать свои оперативные действия на направлении северо-западнее Авдеевки.
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Наступление на Покровск
Оккупанты наносят удары по широкому фронту по обе стороны от шоссе Е50. Именно это шоссе является главной линией сообщения между захваченным Россией Донецком и городом Покровск, который находится примерно в 30 километрах от текущей линии фронта.
Российские войска, вероятно, достигли ряда небольших тактических успехов за последние 72 часа, хотя, вероятно, и дорогой ценой,
– говорится в отчете Минобороны Великобритании.
Покровск в Донецкой области, вероятно, является российской оперативной целью. Российские атаки в этом направлении, скорее всего, направлены на создание заметного раскола украинских сил в Донецкой области.
Бои в Донецкой области
К северу от Бахмута, в районе города Северск, украинские силы сообщили о тяжелых боях с российскими войсками 18 и 19 мая 2024 года, во время которых были обстреляны украинские позиции в Белогоровке, Верхнекаменском и Раздоловке.
Достижения России в этой области остаются очень ограниченными,
– подчеркивает британская разведка.
Ситуация на фронте: последние новости
- Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сказал, что для усиления своих подразделений на Харьковщине, привлекал несколько подразделений с Купянского направления.
- Российское наступление на Харьковщину продолжается 10 дней. За это время россиянам не удается достичь поставленной задачи – растянуть украинские силы по линии фронта. По результатам этой недели ВСУ укрепили свои позиции.
- В то же время Силы обороны продолжают вести тяжелые и изнурительные бои, в частности, в Донецкой и Запорожской областях.
- По данным Генштаба, по состоянию на вечер 20 мая на Покровском направлении общее количество боестолкновений возросло до 24, восемь из которых – продолжаются. Враг пытается найти слабые места нашей обороны возле Уманского и Северного. Также противник сбросил восемь КАБов неподалеку Александрополя, Калинового и Желанного.