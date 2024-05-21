Какая оперативная цель наступления россиян на Востоке: анализ британской разведки

Кроме наступления россиян на Харьковщине, оперативной целью врага на Донбассе является захват города Покровск.

Британская разведка сообщает, что российские войска продолжали сосредотачивать свои оперативные действия на направлении северо-западнее Авдеевки.

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Наступление на Покровск

Оккупанты наносят удары по широкому фронту по обе стороны от шоссе Е50. Именно это шоссе является главной линией сообщения между захваченным Россией Донецком и городом Покровск, который находится примерно в 30 километрах от текущей линии фронта.

Российские войска, вероятно, достигли ряда небольших тактических успехов за последние 72 часа, хотя, вероятно, и дорогой ценой,

– говорится в отчете Минобороны Великобритании.

Покровск в Донецкой области, вероятно, является российской оперативной целью. Российские атаки в этом направлении, скорее всего, направлены на создание заметного раскола украинских сил в Донецкой области.

Бои в Донецкой области

К северу от Бахмута, в районе города Северск, украинские силы сообщили о тяжелых боях с российскими войсками 18 и 19 мая 2024 года, во время которых были обстреляны украинские позиции в Белогоровке, Верхнекаменском и Раздоловке.

Достижения России в этой области остаются очень ограниченными,

– подчеркивает британская разведка.

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