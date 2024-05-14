Ситуация угрожающая, однако не катастрофическая: Черник сказал, зачем Путину Харьковщина

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский прокомментировал ситуацию на фронте. Он заявил, что украинское войско знает планы врага и гибко реагирует на все действия РФ, однако ситуация в Харьковской области "существенно обострена".

Ситуацию на Харьковщине проанализировал в ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

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Действия россиян на Харьковщине

По его словам, ситуация на Харьковском направлении угрожающая и острая. Однако никоим образом не разделяет мнения, что она катастрофическая.

"На эту минуту там есть 5 батальонов – это не какая-то мега мощная группировка. Один батальон – это до 500 человек, то есть в целом 2500. Ориентировочно это полноценный механизированный полк", – рассказал Петр Черник.

Почему противник прибегнул к этой кампании именно сейчас? Здесь есть, как практические чисто военные моменты, так и очень большая геополитика,

– отметил военный эксперт.

Не забываем, что в июне этого года будет серьезное и очень большое мероприятие в Швейцарии – Саммит мира. Там будет привлечено более, чем 100 стран. Особенно страны с так называемого глобального Юга.

"Путину надо улучшать свои переговорные позиции именно с ними на перспективу. А также, чтобы эта площадка не выработала для него неприемлемый какой-то ультиматум или формулу. Итак, надо показывать динамику успеха", – добавил Черник.

Возможности россиян в Часовом Яру

Военный эксперт отметил, что Часов Яр гораздо сильнее и лучше укреплен. Именно поэтому россияне и пробуют двигаться на Харьковщине.

"У них очень логичное мышление "авось": "если мы там потерпим поражение, то давайте попробуем здесь, а вдруг нам удастся протиснуться", – подчеркнул Черник.

Он добавил, что на самом деле это вполне логичный их способ мышления – пробовать на том участке, где еще раньше они не пробовали.

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