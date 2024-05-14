Ситуацію на Харківщині проаналізував у щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

Важливо На околицях Вовчанська надзвичайно складна ситуація: що відбувається на Харківському напрямку

Дії росіян на Харківщині

За його словами, ситуація на Харківському напрямку загрозлива та гостра. Проте жодним чином не поділяє думки, що вона катастрофічна.

"На цю хвилину там є 5 батальйонів – це не якесь мега потужне угруповування. Один батальйон – це до 500 людей, тобто загалом 2500. Орієнтовно це повноцінний механізований полк", – розповів Петро Черник.

Чому противник вдався до цієї кампанії саме зараз? Тут є, як практичні суто воєнні моменти, так і дуже велика геополітика,

– наголосив військовий експерт.

Не забуваємо, що в червні цього року буде серйозний та дуже великий захід у Швейцарії – Саміт миру. Там буде залучено більше, ніж 100 країн. Особливо країни з так званого глобального Півдня.

"Путіну треба покращувати свої перемовні позиції саме з ними на перспективу. А також, щоб цей майданчик не виробив для нього неприйнятний якийсь ультиматум чи формулу. Отже, треба показувати динаміку успіху", – додав Черник.

Можливості росіян у Часовому Яру

Військовий експерт наголосив, що Часів Яр набагато сильніше й краще укріплений. Саме тому росіяни й пробують рухатися на Харківщині.

"У них дуже логічне мислення "авось": "якщо ми там зазнаємо поразки, то спробуймо тут, а раптом нам вдасться протиснутися", – наголосив Черник.

Він додав, що насправді це цілком логічний їх спосіб мислення – пробувати на тій ділянці, де ще раніше вони не пробували.

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