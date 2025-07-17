У России не прошел прорыв на Востоке и Сумщине: в ЦПД оценили ситуацию на фронте
- Руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что россиянам не удалось осуществить прорыв на Востоке и Сумщине, несмотря на заявления в информационном пространстве.
- Военные должны перемещаться без техники из-за насыщенности фронта дронами, что затрудняет обрушение фронта.
- Бои остаются сложными, интенсивность штурмов не спадает, а враг продолжает действовать в разбитых населенных пунктах.
Руководитель ЦПД рассказал об успехах россиян на фронте. По его словам, способность оккупантов "обвалить фронт" – это довольно сомнительные заявления, существующие в информационном пространстве.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
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Что в ЦПД говорят о ситуации на фронте?
Коваленко подчеркнул, что несмотря на все громкие заявления российских пропагандистов, по состоянию на сейчас есть стабилизация линии боевого соприкосновения.
У россиян не получился прорыв, который они планировали на Востоке и Сумщине,
– отметил он.
Особенность современной войны заключается в том, что военные должны перемещаться к линии боевого соприкосновения без техники, а дистанция составляет 15 – 17 километров. Фронт настолько насыщен дронами, и, например, мотоциклов на всех не хватает, а техника – легкая мишень. Кроме того, сейчас дроны не жалеют на отдельного солдата врага.
"Поэтому заявления о способности "обвалить фронт" от россиян довольно сомнительны и они существуют в информационном пространстве, – подчеркнул Коваленко.
Несмотря на это, на фронте остаются сложные бои и не спадает интенсивность штурмов. Местами враг ползет в разбитых населенных пунктах.