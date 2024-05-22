Такое мнение 24 Канала высказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что россияне особенно сосредоточены в Донецкой области, где бывает 50 – 60 атак в сутки. Относительно наступления на Харьковскую область, враг испытывает нехватку сил.

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Самая горячая точка

По словам Свитана, россияне продолжают наступать в Донецкой области, особенно враг, сосредоточенный на городе Покровск. Относительно количества атак в сутки на этом направлении бывает по 50 – 60. В Харьковской области же есть по 10 – 15 атак в сутки.

"У россиян первая волна наступательных операций, несколько недель продолжавшихся в Харьковской области, спала", – подчеркнул летчик-инструктор.

Где расположен город Покровск: смотрите на карте

Также он добавил, что оккупанты, вероятно, будут опрокидывать дополнительные военные части в Харьковскую область, поскольку ширина фронта достигает около 80 километров, а сил и средств у россиян недостаточны для продолжения боевых действий.

Или прекратят масштабные действия и будут проводить тактические наступательные операции, и не более того. В ближайшие дни это будет понятно,

– заметил Свитан.

Ситуация на линии фронта: коротко