Об этом 24 Каналу рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, отметив, что россияне стремятся в 2025 году достичь определенных результатов так называемой "СВО". Для этого противнику нужно прежде всего полностью захватить одну украинскую область.

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У россиян возникает дилемма

Лакийчук объяснил, что стратегическая наступательная операция россиян как продолжалась, так продолжается до сих пор на Донбассе.

Очевидно, что их ближайшая цель – захват Донецкой области. Прежде всего ключевая и самая сложная для оккупантов задача – занять северо-западный Донбасс. И попутно всю территорию региона,

– подчеркнул руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Однако для этого врагу нужны соответствующие резервы, которые необходимо накапливать, а также – ослабление украинской армии. Все это, по его словам, ему не очень удается.

Если россияне достигнут результатов Донбасской операции (но в 2025 году – вряд ли), после паузы, они, вероятно, могут провести другую стратегическую наступательную операцию – на юге. Однако две стратегические операции сразу Россия не сможет потянуть. Это очевидно,

– предположил Павел Лакийчук.

Владимир Путин уже неоднократно говорит о создании зоны безопасности, или же россияне ее называют "санитарной" или "буферной". В этом смысле у них возникает дилемма. Они, по мнению руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI", будут пытаться в определенные сроки продолжить наступательную стратегическую операцию и максимально достичь ее целей.

Он добавил, если операция у россиян не пойдет, тогда они рассматривают запасной вариант. Сосредоточить усилия на севере и сказать, что, мол, мы достигли целей так называемой "СВО".

Напомним, что генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж отметил, что враг сейчас активно наступает на Покровском и Торецком направлениях и хочет захватить всю Донецкую область. Однако для этого он не имеет соответствующих ресурсов.

В для того, чтобы начать стратегические и оперативные операции в различных секторах, россиянам нужно минимум миллион солдат. По мнению Маломужа, Путин не имеет нужных возможностей для наступления, поэтому для Украины важно этим воспользоваться.