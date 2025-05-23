Про це 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, зазначивши, що росіяни прагнуть у 2025 році досягти певних результатів так званої "СВО". Для цього противнику потрібно насамперед повністю захопити одну українську область.

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У росіян виникає дилема

Лакійчук пояснив, що стратегічна наступальна операція росіян як тривала, так продовжується досі на Донбасі.

Очевидно, що їхня найближча мета – захоплення Донецької області. Насамперед ключове і найскладніше для окупантів завдання – зайняти північно-західний Донбас. І попутно всю територію регіону,

– підкреслив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Однак для цього ворогу потрібні відповідні резерви, які необхідно накопичувати, а також – послаблення української армії. Все це, за його словами, йому не дуже вдається.

Якщо росіяни досягнуть результатів Донбаської операції (але у 2025 році – навряд чи), після паузи, вони, імовірно, можуть провести іншу стратегічну наступальну операцію – а півдні. Однак дві стратегічні операції одразу Росія не зможе потягнути. Це очевидно,

– припустив Павло Лакійчук.

Владімір Путін вже неодноразово говорить про створення зони безпеки, або ж росіяни її називають "санітраною" чи "буферною". В цьому сенсі у них виникає дилема. Вони, на думку керівника безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", намагатимуться в певні терміни продовжити наступальну стратегічну операцію і максимально досягти її цілей.

Він додав, якщо операція у росіян не піде, тоді вони розглядають запасний варіант. Зосередити зусилля на півночі і сказати, що, мовляв, ми досягли цілей так званої "СВО".

Нагадаємо, що генерал армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зазначив, що ворог зараз активно наступає на Покровському та Торецькому напрямках і хоче захопити всю Донецьку область. Однак для цього він не має відповідних ресурсів.

В для того, щоб розпочати стратегічні та оперативні операції у різних секторах, росіянам потрібно щонайменше мільйон солдатів. На думку Маломужа, Путін не має потрібних можливостей для наступу, тому для України важливо цим скористатися.